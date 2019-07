11 июля 2019 г. Эми Маккиннон | Foreign Policy Эволюция российского тролля "Когда прошлым летом российский медиа-менеджер Александр Малькевич приехал в Вашингтон, чтобы запустить новостной сайт под названием USA Really - который, как сообщается, связан с печально известной российской фабрикой троллей, вмешивавшейся в президентские выборы 2016 года в США - его не ждал теплый прием. В течение нескольких часов после прибытия его выселили из его офиса возле Белого дома (...), и Facebook и Twitter заблокировали доступ к сайту. Во время другой поездки в Вашингтон на промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года Малькевича задержали для допроса в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, а на следующий месяц его добавили в санкционный список США за попытку вмешательства в выборы. Но это его не остановило. Хотя Малькевич выглядит скорее игрушечным солдатиком, чем информационным воином, его, казалось бы, любительские вылазки в Соединенные Штаты в течение последнего года дают представление о скудном, но постоянно изменяющемся характере российских операций по влиянию во всем мире - в усилиях, которые распространяются и на Африку", - передает Foreign Policy. "На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что в мае в Ливии были задержаны двое сотрудников Малькевича - их обвинили в попытках повлиять на выборы в стране. Власти (...) обвинили двух мужчин в попытке организовать встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном бывшего лидера Муаммара Каддафи, который был свергнут в 2011 году после четырех десятилетий правления. По сообщениям, Саиф аль-Ислам, разыскиваемый Международным уголовным судом по обвинениям в преступлениях против человечности, находится в контакте с Москвой и получил поддержку представителя президента России Владимира Путина по Ближнему Востоку Михаила Богданова", - напоминает издание. "В интервью Foreign Policy на этой неделе Малькевич подтвердил, что мужчины встречались с сыном Каддафи, но опроверг, что они пытались вмешаться в раздираемую междоусобицами политику страны. Он сказал, что они только проводили исследование, и назвал эти обвинения проектом "глубокого государства" в Соединенных Штатах", - говорится в статье. "Малькевич, вероятно, всего лишь один из огромного числа игроков, участвующих в российском "концерте хаоса", говорит Алина Полякова, эксперт Института Брукингса по российской политической войне. По ее словам, западным наблюдателям, сосредоточенным на странах с верховенством закона и системой сдержек и противовесов, трудно понять, как работает Москва, особенно степень стратегического фрилансерства, которое имеет место внутри России и в ее операциях за рубежом", - отмечается в статье. "Политическую структуру России часто описывают как вертикаль власти, в которой вся власть течет сверху вниз. Но тщательное изучение российского вмешательства за рубежом в последние годы показало, что эта система на самом деле более диффузна, чем считалось ранее: в то время как конечные цели, будь то подрыв западных демократий, борьба за природные ресурсы или демонстрация власти, устанавливаются Кремлем, текущее управление часто выполняется широкой сетью оппортунистов, некоторые из которых более способны, чем другие", - указывает Foreign Policy. "Хаос и стратегия не являются взаимоисключающими вещами", - говорит Полякова. "(...) Поскольку такие игроки, как Малькевич - всего лишь один пиксель в общей картине российского вмешательства, может быть трудно найти правильный баланс при оценке возможностей Москвы, - отмечается в публикации. - Многочисленные эксперты также предостерегают от подыгрывания кремлевскому нарративу, преувеличивая возможности России. С другой стороны, спектр ее усилий зачастую поразительно широк: от сомнительно выглядящих новостных сайтов, таких как US Really, до попытки государственного переворота в Черногории, говорит Полякова. (...) ". "Деятельность Малькевича в последние годы может проливать свет на такие усилия, - пишет автор публикации Эми Маккиннон. - Несмотря на его ограниченный успех в Соединенных Штатах, на родине в России Малькевича повысили с должности заместителя до должности главы Комиссии Общественной палаты по СМИ. Этой весной он покинул US Really, хотя издание продолжает работать, и запустил Фонд защиты национальных ценностей. (...) Фонд быстро попал в международные заголовки, когда Bloomberg сообщил, что двое его сотрудников были арестованы в Ливии. Прогрессирующая карьера Малькевича отражает более широкий российский подход, который начинается как ситуативный, и затем, со временем, совершенствуется, указывает Ли Фостер, старший менеджер по анализу разведывательных данных об информационных операциях в компании кибербезопасности FireEye". "Новая сосредоточенность Малькевича на Африке (...) также вписывается в более широкую картину расширяющейся деятельности России на континенте. С 2015 года Россия подписала более 20 новых соглашений о военном сотрудничестве с африканскими государствами. Многие из этих усилий возглавлял Евгений Пригожин, близкий соратник Путина. (...) Малькевич усиленно отрицал связи с Пригожиным, хотя в прошлом году в интервью он признал, что стартовые деньги для US Really действительно поступили из Федерального агентства новостей России, которое предположительно финансируется Пригожиным. В интервью Foreign Policy в феврале Малькевич сказал, что работа US Really была временно прервана из-за кибератаки американских военных на Агентство интернет-исследований в день промежуточных выборов в США в прошлом году". "Двое задержанных в Ливии мужчин - Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Сейфан - проработали там около шести недель и были арестованы в мае ливийскими властями. Третий человек, Александр Прокофьев, избежал ареста и смог вернуться в Москву. В Ливии, столица которой охвачена ожесточенной борьбой между проправительственными формированиями и силами, работающими на генерала Халифу Хафтара, Россия обхаживала несколько сторон в конфликте, стараясь занять такое положение, чтобы иметь входы в Ливию независимо от того, кто победит. (...)" "Вторя ливийской стратегии, расследование, обнародованное BBC в этом году, показало, что группа российских агентов предложила деньги как минимум шести кандидатам на президентских выборах в Мадагаскаре в 2018 году. Среди них был и Шугалей, один из сотрудников Малькевича, который впоследствии был арестован в Ливии. (...) В интернете мало информации о Шугалее, и многие российские новостные сайты называют его социологом. Похоже, он наиболее известен тем, что физически съел несколько документов во время заседания избирательной комиссии, чтобы гарантировать, что они не попадут в суд после того, как он баллотировался в законодательное собрание Санкт-Петербурга от правой Либерально-демократической партии". "Фостер из FireEye подчеркнул, что один только факт того, что Малькевич обратил свое внимание на Африку, не означает, что Россия утратила интерес к политическому маневрированию в Соединенных Штатах. (...) Фостер считает, было бы ошибочным ожидать, что Россия просто повторит тактику, которую она использовала в 2016 году. "Это означало бы, что они ничего не узнали за прошедшее время", - говорит он. Источник: Foreign Policy