Америка и Россия должны снова разговаривать друг с другом

"Последний договор о разоружении между США и Россией стоит на грани исчезновения. Причин глубокого недоверия между двумя крупными державами много. Но аргумент о том, что из-за этого нельзя поддерживать диалог и заключать договоры, направляет на ложный путь", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Недоверие между Москвой и Вашингтоном сидит глубоко, - отмечает журналист Андреас Рюш. - Так было и в советское время, но тогда руководители государств научились уменьшать риск эскалации. Их рецептами были сдерживание и контроль над вооружениями. Сдерживание давало противнику понять, что нападение неизбежно повлечет за собой сокрушительный ответ. Пока обе стороны могли подтвердить эту угрозу схожим по силе арсеналом, это обеспечивало равновесие сил устрашения и тем самым относительную стабильность. Контроль над вооружениями в свою очередь был направлен на то, чтобы укрепить эту стабильность".

"Сегодня же оба рецепта поставлены под сомнение. Обе державы по-прежнему имеют огромный угрожающий потенциал, но концепция взаимного сдерживания функционирует хуже, чем раньше. Каждая сторона обвиняет другую в том, что она строит планы на внезапное нападение с применением ядерного оружия".

"Контроль над вооружениями переживает кризис. Шесть важных двусторонних договоров о контроле над вооружениями согласовали Москва и Вашингтон в период с 1970 года до распада Советского Союза в 1991 году. (...) Но последняя опора этого здания скоро грозит рухнуть. Уже в начале этого столетия американцы расторгли Договор об ограничении систем противоракетной обороны; в 2019 году последовал выход из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Теперь на грани исчезновения стоит и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (New Start). Если обе стороны не договорятся о его продлении, в феврале следующего года истечет срок его действия. Тогда больше ничего не будет ограничивать ядерное вооружение", - говорится в статье.

Сейчас договор поддерживается только Россией, пишет издание. "В США лагерь республиканцев активно выступает против продления договора на 5 лет. Этому есть несколько причин. Роль играет то, что президент Трамп скептически относится ко всем достижениям своего предшественника Обамы. (...) На протяжении многих месяцев Трамп никого не назначает на ключевые должности Госдепа по контролю над вооружениями и переговорам о разоружении", - отмечает автор статьи.

"Однако более важную роль играет изменившаяся ситуация в сфере политики безопасности. С момента заключения договора СНВ-III десять лет назад надежность России как партнера по договору сильно пострадала. Аннексировав украинский полуостров Крым, Москва не только очевидно нарушила международное право. США и их европейские партнеры по НАТО убеждены, что Россия тайно разместила новое оружие средней дальности и тем самым нарушила договор о РСМД. (...) К тому же Россия разрабатывает ядерное оружие, которое не учитывается в договоре СНВ-III. Особое беспокойство вызывают около 2 тыс. так называемых нестратегических (тактических) ядерных бомб, для которых Россия приобрела современные системы ракет-носителей. (...) У США отсутствует равноценный арсенал тактического ядерного оружия. Но в этом году в качестве реакции на наращивание вооружений Россией они начали оснащать ракеты подводных лодок ядерными бомбами малой мощности".

Беспокойство вызывают и новые разработки, в том числе ракетный комплекс "Кинжал", крылатая ракета "Буревестник" и подводный беспилотник "Посейдон". Такого оружия нет у Америки и его использование не регулируется договором СНВ-III, хотя оно, как и "классические" межконтинентальные ракеты, считается стратегическим, подчеркивает издание.

"Тем не менее, этот договор следует спасти, - считает автор публикации. - Аргументы противников стоит воспринимать всерьез, но при более внимательном рассмотрении они теряют свою убедительность. Тревожно то, что Москва тайно обходила договор о РСМД. Но в отношении договора СНВ-III никто не обвиняет россиян в нарушениях. Сила соглашения заключается в том, что оно допускает частое проведение контроля. Что касается проблемы тактических ядерных бомб, то она существовала уже на момент заключения договора; тем не менее, тогда было принято правильное решение, в котором предпочтение было отдано регулированию важной сферы стратегических вооружений, а не усложнению переговоров трудно решаемыми вопросами".

"Чудо-оружие" Путина также является слабым аргументом против продления договора: большая часть этого оружия не повлияет на стратегическое равновесие до 2026 года, когда договор СНВ-III и без того определенно утратит свою силу".

"Было бы разумным продлить договор СНВ-III и в ближайшее время начать переговоры о новом, современном соглашении, которое включало бы спорные боевые системы и в идеале Китай".

"На переговоры с Поднебесной потребуются годы, если они вообще когда-либо начнутся. В это время американцы и россияне должны соблюдать свой последний договор о разоружении и снова начать разговаривать друг с другом. Холодная война научила тому, что и стратегические соперники могут достигать взаимовыгодных договоренностей. Сохраняющаяся много лет неспособность вести трезвый диалог лишь повышает опасность неверных расчетов и военно-политических ошибок", - заключает Neue Zürcher Zeitung.