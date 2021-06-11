Эммануэль Макрон после пощечины выступил в роли главнокомандующего армией

"Президент Франции высказал свои соображения сразу после того, как суд приговорил молодого человека, который дал ему пощечину, к четырем месяцам тюрьмы. В частности, Эммануэль Макрон объявил о завершении операции "Бархан" в Сахеле", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"(...) Вчера на пресс-конференции перед сотней журналистов, вызванных в президентский дворец, Макрон вновь вернулся к политике с большой буквы и высказался по глобальным вопросам. (...) Вместо того, чтобы сразу же отвечать на вопросы, президент Франции сначала осудил распространение "онлайн-ненависти" и вновь выразил озабоченность по поводу атак на демократию в социальных сетях, где мы, по его словам, "воспроизводится самое худшее", - передает автор статьи.

"Необходимо бороться против "одичания умов и коммуникации и, следовательно, одичания нашего нового мирового общественного порядка, - заявил Эммануэль Макрон. - Я думаю, что могу сказать, что использование этих сетей прямо противоположно тому, чего хотели те, кто их создал, и что своим функционированием они угрожают нашей демократической жизни. Неудивительно, что люди, находясь на улице, начинают вести себя так же, как в течение тех нескольких часов, когда они сидели за своим телефоном". Это был способ сразу установить связь с тем, что произошло в департаменте Дром", - пишет Le Temps.

"В остальном в своем новом выступлении перед прессой французский президент сделал два важных объявления. Первое касалось военной кампании в Сахеле, где Париж задействовал около 5 тыс. человек для операции "Бархан", стоящей в авангарде борьбы с джихадистами. Проблема заключается в том, что в странах региона продолжается политический распад", - говорится в статье.

"(...) В результате Францию могут ожидать непредвиденные последствия. И поэтому совместные операции с армией Мали будут приостановлены, - сообщается в публикации. "Форма нашего присутствия больше не соответствует реальности боевых действий, - пояснил Эммануэль Макрон. - Мы не можем страдать от двусмысленности (...). Я не знаю, как объяснить родителям французского солдата, павшего на поле боя, что я посылаю его братьев по оружию воевать на стороне армии, которая принимает решение вести переговоры со своими агрессорами. Такая двусмысленность существует, и пока она полностью не разрешится, я не могу возобновлять совместные операции и не буду это делать".

"В отношении своего коллеги Джо Байдена, который в четверг начал свое первое европейское турне в качестве президента в Лондоне, глава французского государства повторил свою просьбу подвергнуть пересмотру Североатлантический альянс, - указывает издание. "НАТО сегодня находится в ситуации, требующей очень серьезного стратегического прояснения", - уточнил он, отказываясь демонизировать президента России Владимира Путина, которого ожидают в Женеве 16 июня, несмотря на напряженность в отношениях между Москвой и Евросоюзом. "Я думаю, что НАТО необходимо снизить напряжение в отношениях с Россией, рамки должны быть требовательными и жесткими, когда происходят вторжения, кибератаки, запугивания, но вместе с тем они должны позволять учитывать географию Европы", - сказал Макрон.

И подтвердил: "Мы не можем согласиться с возращением грамматики времен холодной войны. Европа - это не просто объект или территория для распределения влияния".