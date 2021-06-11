Загадочное исчезновение экс-главы холдинга Tengelmann Карла-Эривана Хауба

"Исчезнувшие электронные письма, пинг-звонки и скрытые угрозы - расследование команды репортеров телеканалов RTL/n-tv показывает, что в теории о несчастном случае, якобы произошедшем с бывшим шефом компании Tengelmann Карлом-Эриваном Хаубом, есть сомнения. Но как с этим связана российская спецслужба?", - пишет немецкий журнал Stern.

"Вокруг исчезновения бывшего главы компании Tengelmann Карла-Эривана Хауба ходит много слухов. Одни уверены, что миллиардер погиб в результате несчастного случая 7 апреля 2018 года во время прогулки на лыжах в швейцарских Альпах - другие утверждают, что он залег на дно и жив. Возможная русская любовница, предполагаемые связи с российской спецслужбой, семейный разлад и миллиардное наследство - все это придает делу особую взрывную силу", - отмечает издание.

"В документальном фильме "Tengelmann - таинственное исчезновение миллиардера" подробно реконструируются, возможно, последние часы жизни одного из богатейших людей Германии. 7 апреля 2018 года около 07:30 утра предприниматель-миллиардер, владеющий сетью супермаркетов, покинул роскошный бутик-отель The Omnia с видом на Церматт и поднялся на подъемнике на гору. Последний зафиксированный вызов, совершенный с его iPhone 6S в мобильной сети Швейцарии, был осуществлен в 08:33. Последний раз его видели полчаса спустя, в 09:09: бизнесмена по прозвищу "Чарли" зафиксировала камера на подъемнике горной станции "Малый Маттерхорн". С того момента след Карла-Эривана Хауба, имевшего связи с высшими политическими кругами Германии и США, исчез. Его тело так и не было найдено", - передает Stern.

"Телефонные данные, полученные журналистам RTL/n-tv, показывают, что накануне, 6 апреля в 20:52, он звонил на российский номер и разговаривал в течение 60 минут, затем последовал еще один звонок в 21:54. На этот раз разговор длился 48 минут. Согласно секретным документам, оба номера принадлежат россиянке Веронике Е. Ее роль особенно озадачивает детективов. До сих пор неясно, была ли предпринимательница, которая знала Хауба с 2002 года, его любовницей или играла какую-то другую роль. Согласно источникам в спецслужбах, она является действующим агентом ФСБ, а также имеет свидетельство пилота вертолета", - говорится в статье.

"Мы сравнительно рано осознали взрывоопасность этого расследования, - сказала участница расследования Лив фон Беттихер в интервью RTL. "С одной стороны, конечно, из-за информации о том, что интерес к делу проявили различные спецслужбы. С другой стороны, со мной происходили разные вещи, например, ключевые письма просто исчезли из моей почты". То есть письма, подтверждающие определенные вещи, просто пропали, и мы смогли снова найти их только с помощью IT-службы, приложив большие усилия, - сказала фон Беттихер. - С другой стороны, был момент, когда мы снимали в Берлине возле российского посольства, и у меня и у всей команды было ощущение, что за нами наблюдал один человек, которого потом сменил другой".

"Также, по ее словам, на мобильный телефон оператора поступали так называемые пинг-звонки. "Звонки, единственной целью которых является определение местонахождения человека. Сразу после моего въезда в Россию на мой личный мобильный телефон стали поступать звонки именно с этой целью - установить местонахождение. Также было четкое указание от одного российского ведомства о том, что в России не нужно задавать неправильные вопросы или делать глупости". Опасный сценарий. "За нами точно следили, - уверена журналистка. - За нашим расследованием наблюдали, и порой у нас также возникало ощущение, что читают и нашу переписку".

Журналисты также побеседовали на месте в Церматте со следователями, поисковыми службами, очевидцами, известными знакомыми и деловыми партнерами пропавшего бизнесмена. "Вместе с горноспасательной службой журналисты-расследователи в очередной раз пролетели над местами проведения поисковой операции. Лив фон Беттихер спустилась на веревке в одну из более чем 100 изученных расщелин, чтобы понять, можно ли выжить после падения туда. И чтобы ответить на вопрос: возможно ли было вообще обнаружить Карла-Эривана Хауба с воздуха? Однако в целом расследование показывает, что версия о несчастном случае, произошедшем с миллиардером, маловероятна", - передает Stern.