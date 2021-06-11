Биньямин Нетаньяху: чары разрушились

"После двенадцати лет беспрерывного пребывания на посту премьер-министра Израиля и пятнадцати лет пребывания в этой должности в целом, правление Биньямина Нетаньяху подходит к концу. Коалиция из восьми очень разных партий - правых, левых и центристских, а также арабской партии - добилась большинства и, вероятно, приведет к присяге новое правительство в течение нескольких дней", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Широкий политический спектр новой коалиции свидетельствует об общей усталости от уходящего премьер-министра, доходящей до гнева, - полагает автор статьи Аншель Пфеффер. - Усталость дошла до того, что представители многочисленных частей разнообразного израильского общества объединились, чтобы сместить премьера. Но это также показывает: Нетаньяху все еще настолько силен, что в конечном итоге ни один политический лагерь в израильской политике не смог победить его в одиночку".

"Нетаньяху смог так долго оставаться на своем посту, потому что как израильским, так и международным СМИ он транслировал различные мифы. Однако между образом и реальной политикой зачастую наблюдались большие расхождения. Нетаньяху помогли как мифы, так и реальность", - говорится в статье.

"Возможно, самое большое противоречие Нетаньяху - это противоречие между его образом жесткого, агрессивного политика - некоторые даже назвали бы его разжигателем войны - и политикой безопасности, которую он проводил в течение последних двенадцати лет. Многие годы Нетаньяху символизировал бряцание оружием - резко угрожая Ирану и другим врагам Израиля военными ударами. Но Израиль не только не начал войну против Ирана - за все годы пребывания Нетаньяху у власти он мобилизовал и отправил в бой крупные подразделения наземных войск только один раз, во время израильского наступления в Газе в 2014 году. И даже это произошло только после того, как его генералы несколько недель умоляли его отдать приказ о наземном наступлении", - подчеркивает Пфеффер.

"Когда обсуждаются варианты военных действий, Нетаньяху выбирает наиболее скрытый, изощренный тип атаки - тайную диверсию или ночной авиаудар без официального принятия на себя ответственности, - говорит министр, входивший в кабинет безопасности Нетаньяху. - Он боится использовать большую армию и не доверяет ей". В молодости Нетаньяху состоял в элитном подразделении, которое выполняло секретные операции небольшими группами. Он слишком боится риска, чтобы в рамках своей политики делать ставку на большие, громоздкие танковые дивизии".

"Откуда же взялся образ разжигателя войны? Отчасти он связан с его воинственной риторикой: не без оснований Нетаньяху считает, что она приносит ему голоса избирателей и служит сдерживающим фактором в отношении иностранных государств. Во-вторых, это связано с тем, что, в отличие от многих предыдущих премьер-министров Израиля, он, хотя и не вел широкомасштабной войны, не выступал и с дипломатическими инициативами. Нетаньяху избегает риска и не хочет отдавать свою судьбу и судьбу Израиля в руки богов войны - равно как и богов мира. Предыдущие премьер-министры Израиля пытались делать и то, и другое, и были наказаны израильскими избирателями за свои неудачи. Статус-кво - лучший друг Нетаньяху", - отмечает Die Zeit.

"Еще один несостоятельный образ, который Нетаньяху к своей большой выгоде поддерживал в течение многих лет, заключается в том, что успех Израиля как высокотехнологичной страны - это якобы его заслуга. (...) Конечно, за последние десятилетия благодаря технологиям израильская экономика значительно выросла, а ее международный авторитет укрепился. Однако это лишь в очень малой степени заслуга Нетаньяху, - считает Пфеффер. - Важнейшие инвестиции, позволившие частному технологическому сектору Израиля совершить большой скачок, были сделаны правительством Израильской партии труда Ицхака Рабина в начале 1990-х годов. В то время были созданы и финансировались правительством Рабина "технологические инкубаторы", сформировавшие экосистему для сотен успешных израильских стартапов".

"При этом Нетаньяху (...) скорее несет ответственность за самую большую угрозу для израильской технологической индустрии: нехватку квалифицированных кадров. Существующие технологические компании исчерпали запас подходящих квалифицированных инженеров. При этом целая треть населения Израиля, ультраортодоксальные евреи и арабские граждане, почти не представлены на рынке труда - в значительной степени из-за политического решения Нетаньяху не навязывать ультраортодоксам национальную учебную программу и изолировать арабов", - пишет издание.

"Еще один миф о Нетаньяху гласит, что он является одним из самых популярных премьер-министров в истории Израиля. Это тоже имеет мало общего с реальностью. Нетаньяху не является самым популярным премьер-министром даже в своей собственной партии "Ликуд". Из всех четырех премьер-министров от "Ликуда", которые были в Израиле, он и вовсе всегда получал наименьшее количество мест в Кнессете. И он единственный лидер "Ликуда", который никогда не получал более 30% голосов на выборах. Под его руководством доля мест "Ликуда" упала до самого низкого уровня с момента основания партии в 1973 году", - указывает автор статьи.

"Одной из сильных сторон Нетаньяху в политике является его способность формировать коалиции. Обычно политика, умеющего создавать союзы, представляют как человека, который объединяет и успокаивает. (...)Но типичная коалиция Нетаньяху выглядит иначе".

"Коалиция Нетаньяху, которую в израильской политике также называют "блоком", представляет собой альянс правых и религиозных партий, объединенных неприязнью и страхами. Неприязнью к старой израильской "элите", вымышленному светскому, ашкеназскому истеблишменту левоцентристского толка времен, когда страной правила Партия труда. (...) Нетаньяху сеял страх среди слоев населения, которые во времена правления Партии труда были вытеснены на обочину. (...) Они цеплялись за Нетаньяху, как будто только он может гарантировать, что старый истеблишмент не вернется к власти и не будет снова угнетать их".

"Тот факт, что в новую коалицию, которая придет ему на смену, входят три правые партии, а следующим премьер-министром станет религиозный Нафтали Беннет, самым явным образом показывает: желание избавиться от Нетаньяху сильнее любого страха перед фантомной элитой - а чары Нетаньяху над Израилем разрушились", - заключает автор статьи.