Сидение на коленях или на корточках за рабочим столом может защитить офисных работников от вредных последствий гиподинамии

"Новомодным "стоячим" рабочим столам, которые можно встретить во многих офисах Великобритании, возможно, нашлась достойная альтернатива! Согласно новому исследованию, сидение на корточках или на коленях может быть способом предотвратить ухудшение здоровья", - передает Daily Mail.

"Сидячий образ жизни - например, если сидеть за столом по десять часов в день - считается фактором риска для сердца. Тем не менее, новое исследование показало, что популяции охотников-собирателей в Танзании ведут столь же неактивный образ жизни. Однако поскольку большую часть времени они сидят на корточках или на коленях, у них не наблюдается таких симптомов плохого здоровья, как у офисных работников", - говорится в статье. - Такие сидячие позиции, как сидение на корточках или на коленях, могут быть лучше для здоровья, поскольку они предполагают гораздо большую мышечную активность, чем сидение на стуле, утверждают исследователи".

"Несмотря на то, что и у людей племени Хадза есть длительные периоды бездействия, мы заметили, что одно из ключевых отличий заключается в том, что они часто отдыхают в позах, которые требуют легкого уровня мышечной активности - на короточках или на коленях", - заявил доктор Дэвид Райхлен, профессор биологических наук Университета Южной Калифорнии в Дорнсифе и ведущий автор исследования.

"Длительное сидение связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, но, по мнению исследователей, это противоречит эволюционному аспекту, согласно которому в организме должны поддерживаться стратегии, сохраняющие энергию. Брайан Вуд, антрополог из Калифорнийского университета и один из авторов исследования, отметил: "Предпочтения или поведение, которые сохраняют энергию, были ключом к эволюционному успеху нашего вида. Но когда среда быстро меняется, эти же предпочтения могут привести к менее оптимальным результатам. Один из примеров - длительное сидение".

"(...) Исследователи изучили данные 28 взрослых представителей племени Хадза, которые носили устройства, известные как акселерометры, в течение восьми дней. Затем эти сведения сравнили с информацией, полученной в предыдущих исследованиях, где измерялась неактивность у современного работающего населения. Они обнаружили, что их испытуемые имели высокий уровень физической активности в течение чуть более часа в день при нескольких часах бездействия - от 9 до 10 часов в день. Но несмотря на то, что они оставались в покое в течение длительного периода времени, люди Хазда не имели никаких симптомов, ассоциируемых с сидячим образом жизни. По мнению исследователей, это связано с тем, что, сидя на корточках и на коленях, хазда используют больше мышечных движений, чем при сидении на стуле. Они полагают, что эти позы активного отдыха могут помочь "защитить людей от вредного воздействия бездействия", - говорится в статье.

"Для того, чтобы сидеть на диване или даже в офисном кресле, требуется меньше мышечной активности, чем для сидения на корточках или на коленях. Поскольку легкий уровень мышечной активности требует топлива, что обычно означает сжигание жиров, сидение на корточках и на коленях может быть не таким вредным, как сидение на стуле", - пояснил доктор Райхлен.

"Об этом исследовании сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Ergonomics, говорилось о связи длительного использования "стоячих" столов с дискомфортом в нижних конечностях и ухудшением умственной реактивности. Исследователи из Университета Кертин в Австралии сделали свои выводы на основе наблюдения за 20 участниками, работавщими за стоячими столами в течение двух часов", - пишет Daily Mail.