Мрачная тень

"Сторона обвинения обвиняет Россию в саботаже процесса по делу MH17: свидетелям якобы поступают угрозы, секретные отчеты публикуются в сети", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Во второй день судебного процесса по делу о сбитом над Украиной самолете рейса MH17 прокуратура Нидерландов обвинила в Россию в том, что она препятствует расследованию и намеренно распространяет ложную информацию. Расследование по делу об авиакатастрофе, в результате которой погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа, пока не завершено. Это произойдет в течение года (...)", - говорится в статье.

"Прокуратура упомянула нового свидетеля, который якобы присутствовал при запуске ракеты "Бук", которая попала в вылетевший из Амстердама самолет. Россиянин примкнул к сепаратистам в качестве добровольца. По его словам, 17 июля 2014 года команда по запуску ракеты "Бук" радовалась тому, что сбила "военный транспортный самолет". Мужчину пришлось допрашивать тайно, его публичное выступление было бы слишком опасным. Это касается и десятков других свидетелей, которым пришлось остаться анонимными. Они опасаются за свою жизнь. По их словам, им поступают угрозы от российских спецслужб и вооруженных групп на востоке Украины. "Это бросает мрачную тень на данный процесс. Есть много признаков того, что российские спецслужбы пытаются сорвать этот процесс", - передает издание.

"Обвинители призвали обвиняемого Олега Пулатова дать показания. Он может сделать это письменно или посредством видеосвязи из России. (...) Много вопросов есть и к другим обвиняемым. Например, лидер сепаратистов Игорь Гиркин говорил в день катастрофы о сбитом самолете, в то время как его заместитель Сергей Дубинский упомянул о транспортировке "игрушки", имея в виду "Бук".

"Россия не представила убедительной версии произошедшего, констатировала прокуратура. Сначала российское министерство обороны обвиняло украинский "Бук", потом украинский боевой самолет. Последняя версия отпала в мае 2015 года. "Российский нарратив о крушении MH17 состоит в том, чтобы подвергать сомнению расследование".

Поэтому особое внимание в нем уделялось подлинности доказательств. Записи телефонных разговоров были предоставлены для оценки разным телекоммуникационным компаниям, свет и тени на фотографиях сравнивались с метеорологическими данными.

"Прокуроры также обратили внимание на недавнюю попытку Москвы посеять сомнения: публикацию в сети двух отчетов разведки Нидерландов. Они якобы показывают, что тогда "Бука" в регионе не было. Но, как говорят обвинители, это не соответствует действительности и нужно правильно читать документы. Они предполагают, что утечка информации - дело рук российской разведки, которая могла взломать малазийских членов международной следственной группы", - передает Süddeutsche Zeitung.