11 марта 2020 г. Редакция | The Wall Street Journal План Путина на пожизненное президентство "Российский диктатор готовится оставаться у власти вплоть до возраста, когда ему будет далеко за 80", - пишет в редакционной статье The Wall Street Journal. (...) Владимир Путин расчистил путь для того, чтобы править Россией вплоть до возраста, когда он уже отпразднует свой 83-й день рождения. Никто и нигде не удивился", - пишет редакция газеты, напоминая, что одобрение Госдумой во вторник конституционной поправки, которая позволит 67-летнему Путину баллотироваться еще на два шестилетних срока, (...) "гарантирует, что Путину (...) не придется уходить в отставку в 2024 году, как он обещал". "В некоторых кругах за российским правителем закрепилась репутация опытного политического тактика. Это правда, что на международной арене Россия высоко метит - от Венесуэлы до Сирии и все больше по всей Африке. Тем не менее, эти дорогостоящие вмешательства часто обусловлены необходимостью находить иностранных злодеев, чтобы подкрепить внутреннюю политическую поддержку в такой же мере, как и любое грандиозное геополитическое видение", - говорится в статье. "Россия остается в экономической глуши, будучи чрезмерно зависимой от экспорта энергоносителей. Ожидаемая продолжительность жизни сравнима с США в 1970-х годах. Среднестатистический венгр или поляк теперь богаче, и миллионы русских знают это. Высокие рейтинги одобрения Путина скрывают, что, как показывают опросы, только около трети россиян говорят, что доверяют своему лидеру", - передает The Wall Street Journal. - Во многом это связано с коррупцией, которая при Путине процветала на всех уровнях российского государства. В 2019 году страна заняла 137 место из 180 в "Индексе восприятия коррупции" Transparency International. Это регресс по сравнению с 82 местом, которое страна занимала, когда он вступил в должность". "(...) Возможно, Путин рассматривает все возможности, планируя безопасный уход из власти. В прошлом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев показал, как это можно сделать, уйдя с поста президента, но сохранив некоторые полномочия, чтобы защитить себя. Но, как и большинство авторитарных лидеров, Путин не может позволить себе покинуть свой пост, чтобы не потерять защиту от врагов, которых он нажил, и возможность сохранить богатства своих многочисленных деловых и политических компаньонов", - считает газета. "Путин был удачлив в течение своего 20-летнего правления, не в последнюю очередь благодаря долгому периоду высоких цен на нефть и газ. Но этой эпохе бросил вызов рост американской сланцевой промышленности, поэтому теперь он надеется использовать стремительно падающий мировой спрос на нефть, чтобы разрушить американскую индустрию. Он вряд ли преуспеет, даже если в США наступит рецессия, поскольку американские производители, которые выстоят, станут более эффективными. В стране, где нет верховенства закона, даже внешне стабильные лидеры не могут спать спокойно", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal