Может ли вакцина снять симптомы долгого Covid?

"(...) В социальных сетях множится число свидетельств бывших пациентов с длительными симптомами Covid о том, что их состояние улучшилось, когда они вакцинировались от этой болезни. В конечном итоге это пробудило любопытство ученых. Хотя многие врачи относятся к таким рассказам с осторожностью, специалисты по долгому Covid считают, что они заслуживают изучения", - пишет Le Figaro.

"Когда речь идет о болезни без лечения, мы не можем позволить себе роскошь игнорировать такой метод", - отмечает Бенжамен Давидо, специалист по инфекционным заболеваниям из Университетской больницы имени Раймона Пуанкаре в Гарше.

"(...) В Бристольском университете (Великобритания) исследователи изучили влияние вакцинации на группу из 44 пациентов, страдающих усталостью, затрудненным дыханием или бессонницей через 8 месяцев после первоначального заражения. Исследование, которое еще не было опубликовано, заставляет предположить, что введение вакцины Pfizer/BioNTech или AstraZeneca не ухудшило эти симптомы. Наоборот, у некоторых из этих пациентов наблюдалось небольшое улучшение", - указывает автор статьи.

"Это хорошая новость, - с удовлетворением говорит Доминик Сальмон, возглавляющая консультации по этому хроническому синдрому в больнице Отель-Дьё в Париже. - Многие пациенты с длительными формами Covid не решаются получать вакцину, опасаясь, что это усугубит их недомогания. Тогда как важно защитить их от возможного повторного заражения". Профессор в области инфекционных и тропических болезней в ходе собственного исследования 40 пациентов обнаружила, что у 20% из них после вакцинации наблюдались признаки реактивации вируса (затрудненное дыхание или рецидив расстройства обоняния). И наоборот, у 15% через две недели произошло ослабление их симптомов - но только временное", - пишет Le Figaro.

"Акико Ивасаки, иммунолог и преподаватель Йельской школы медицины (США), в марте начала исследование, чтобы определить потенциально работающие механизмы. Для этого она набрала невакцинированных пациентов с долгим Covid, у которых она собирала образцы крови и слюны. Цель состоит в том, чтобы сравнить их иммунный ответ после вакцинации и выяснить, связан ли он с прогрессированием их симптомов", - говорится в публикации.

"(...) Главная гипотеза ученых для объяснения потенциальной пользы от вакцины основана на идее, что у пациентов с длительным Covid наблюдается неадекватный ответ, который приводит к тому, что иммунная система мирится с остатками вируса, которые тихо и спокойно циркулируют или скрываются в глубинах организма", - поясняет журналистка.

"В октябре на примере 5 пациентов с длительным Covid мы показали, что Sars-CoV-2 сохранялся в обонятельных щелях, хотя у некоторых не было ни положительного теста ПЦР, ни положительных серологических результатов", - напоминает профессор Сальмон.

"Вирус также может скрываться в кровеносных сосудах, мышцах или головном мозге. Вакцинация реактивирует иммунную систему, тем самым позволяя его уничтожить. Подобное объяснение пока остается на теоретической стадии, однако по мнению иммунолога Ги Горошова, "интересно отметить, что РНК-вакцины также стимулируют "киллерные" Т-лимфоциты, ответственные за уничтожение инфицированных клеток". "Известно, что у пациентов, у которых уже развилось заболевание, вакцинальная реакция оказывается интенсивной", - сказал он, подчеркнув, однако, что терапевтический потенциал вакцины против длительного Covid еще не подтвержден на больших группах населения", - резюмирует издание.