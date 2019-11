Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 12 ноября 2019 г. 11 ноября 2019 г. Майкл Швирц и Гаэлле Борджиа | The New York Times Как Россия вмешивается за рубежом ради выгоды: деньги, тролли и религиозный лидер "(...) Россиян было сложно не заметить. В прошлом году они внезапно появились в мадагаскарской столице, загруженной трафиком. С собой у них были рюкзаки, набитые деньгами и промо-материалами избирательной кампании, на которых значилось имя президента Мадагаскара, - передает газета The New York Times. - До сих пор это была одна из наиболее явных попыток России осуществить электоральное вмешательство". "(...) Из всех стран, в президентские выборы которых Россия могла бы вмешаться, Мадагаскар, возможно, является самой неожиданной. Островное государство у побережья юго-восточной Африки находится в тысячах миль от Москвы и имеет незначительную стратегическую ценность для Кремля или для глобального равновесия сил", - пишут авторы статьи Майкл Швирц и Гаэлле Борджиа. - Операция была одобрена президентом Владимиром Путиным и координировалась теми же фигурами, которые контролировали дезинформацию, связанную с президентскими выборами в США 2016 года, о чем свидетельствуют десятки интервью с мадагаскарскими чиновниками, местными агентами, нанятыми для участия в российской кампании, и сотни страниц внутренних документов российских агентов. Вмешательство России на Мадагаскаре началось лишь спустя пару недель после прошлогодней встречи президента России Владимира Путина с президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианиной в Москве. По словам Радзаунаримампианины и другого министра правительства, приехавшего в Москву, на встрече, о которой так и не появилось сообщений, также присутствовал Евгений Пригожин, близкий поверенный Путина, которого в США обвинили в участии в координации усилий России по манипулированию американскими выборами 2016 года". "Путин неоднократно отрицал любые государственные попытки по вмешательству в зарубежные выборы. Но его совещание с президентом Мадагаскара - и c Пригожиным, находившимся рядом - говорит о его вовлеченности в электоральное вмешательство России в дела даже самых маленьких и удаленных государств", - утверждает газета. "В некоторых важнейших аспектах операция на Мадагаскаре имитировала операцию в США. В стране проводилась кампания по дезинформации в социальных сетях и была предпринята попытка оказать поддержку так называемым кандидатам-спойлерам. Россияне даже наняли апокалиптично настроенного лидера религиозного культа, чтобы расколоть голоса оппозиции и уменьшить их шансы", - передают авторы. "Что удивило меня, так это то, что русские пришли в мой дом, хотя я с ними не связывался, - говорит этот лидер, известный как пастор Майоль. Они сказали: "Если тебе когда-либо будут нужны деньги, мы готовы оплатить все расходы". "Но в то время как в США усилия России вписывались в кампанию Москвы по подрыву западной демократии и выведению геополитических врагов Путина из равновесия, часто казалось, что предприятие на Мадагаскаре имеет намного более простую цель - выгоду. До выборов российская компания, которой, по словам местных чиновников и иностранных дипломатов, руководил Пригожин, приобрела значительную долю в управляемой государством компании, занимающейся добычей хрома (...). Это приобретение спровоцировало протесты работников, которые жаловались на задержки зарплаты, отмену льгот и иностранное вторжение в сектор, являющийся источником национальной гордости Мадагаскара", - пишет газета. "(...) Но российские экскурсы за рубежом были далеко не совершенным. Несмотря на все усилия, операция на Мадагаскаре сперва не попала в цель, погрязнув в невиданной некомпетентности и коррупции, которая подрывает имидж России как опытного политического манипулятора, - указывается в статье. - Материалы кампании пестрели грамматическими ошибками. На шариковых ручках, которые, как предполагалось, должны были стать сувенирами на выборах, неверно было написано имя Радзаунаримампианины. Некоторые агенты, как представляется, подрывали кампанию ради собственной выгоды, требуя фальшивые чеки с двойной ценой за печать газеты, чтобы они могли прикарманить разницу. (...) Один человек, работавший на кампанию, рассказывал о пакетах с золотом и драгоценными камнями, сваленных на кровати в комнате российского агента. Это еще один знак того, что люди, которым была поручена миссия, часто были более заинтересованны в прибыли, чем в политике". "Они также выбрали не того кандидата. Когда стало ясно, что у Радзаунаримампианины даже с их помощью мало шансов на победу, российские агенты быстро сменили стратегию, отказавшись от действующего президента, которого они называли "пианино", и сместили свою поддержку в сторону будущего победителя, Андри Радзуэлина. (...) Маневр сработал. После того, как россияне сделали пируэт и помогли своему бывшему противнику Радзуэлине выиграть выборы, компания Пригожина смогла провести переговоры с новым правительством, чтобы сохранить контроль над добычей хрома, несмотря на протесты рабочих. Политические агенты Пригожина находятся в столице по сей день", - передает The New York Times. "(...) В новостных сообщениях трехдневная поездка Радзаунаримампианины в Москву в марте 2018 года описывалась как рутинная: он посетил форум инвесторов, встретился с должностным лицом министерства иностранных дел и получил почетное звание от местного университета, - пишут авторы. - Однако в какой-то момент его планы отклонились от курса, освещаемого в прессе. (...) Он приехал в Кремль. Там, в личном кабинете президента России, он не более 30 минут разговаривал с Путиным и Пригожиным. В интервью он пояснил, что встречу организовал Пригожин и даже встретил его в аэропорте. Но он настаивал, что президентские выборы, назначенные на осень, не обсуждались. Другие участники запомнили события иначе. Бывший министр сельского хозяйства Гарисон Рандриариманана, который сопровождал президента во время визита, сказал, что после встречи его босс гордо сообщил, что Путин согласился помочь в его кампании по переизбранию, - отмечается в статье. - "Путин сказал, что он хочет помочь ему, - припомнил Ранриаманана слова президента. - Он собирался помочь нам с переизбранием. Спустя лишь недели местные жители были поражены внезапным появлением российских агентов в Антананариву, столице Мадагаскара". "(...) В последние годы в Кремль с визитом приезжало множество африканских лидеров в поисках выгодных сделок с российскими правительственными компаниями-гигантами, включая и вопросы вооружения. В долларовом выражении Россия не сравнится с Китаем и США, которые вкладывают в экономику континента инвестиции в размере десятков миллиардов долларов. Но для некоторых лидеров, находящихся в поисках политического преимущества, Россия разработала удобный набор средств, и именно здесь в игру вступает Пригожин. После обвинений во вмешательстве в американские выборы 2016 года, он путешествовал по миру, предлагая свои услуги. В Африке он нашел крайне емкий рынок. Он и его агенты вели активную деятельность почти в десятке африканских стран, включая Ливию, Судан и Зимбабве, утверждают аналитики". "В интервью Радзаунаримампианина назвал свою встречу с Путиным как типичную для чиновника его положения. В течение своего срока он встречался с лидерами Китая и Индии и дважды побывал в Белом доме. Однако в отличие от них, встреча с Путиным и Пригожиным прошла в тайне. Радзаунаримампианина настаивает, что не взял у русских ничего за свою кампанию, хотя и не исключил, что Кремль прилагал усилия для оказания ему содействия, не уведомляя его. "В политике возможно все", - сказал он. Он немного замешкался, когда ему показали письмо с его подписью, написанное российскому политическому агенту по имени Олег Васильевич Захарияш, - пишут авторы статьи. - В письме, написанном на французском, (...) президент просит россиян о помощи с целью "сопротивления попыткам международных институтов вмешаться" в выборы на Мадагаскаре. (...) Он подтвердил, что подпись на письме была его и что он встречал Захарияша на Мадагаскаре, однако сказал, что не припоминает, что писал такое письмо. (...) Местные жители, которых нанимали российские агенты на Мадагаскаре, называли Захариаша "боссом". Точно так же в одной из внутренних ведомостей российской группы его называют начальником отдела. Он также является одним из двух авторов конфиденциального доклада, в котором детализируются планы кампании на Мадагаскаре, включая создание "фабрики троллей" (...). Документы наряду с СМС и электронными сообщениями российских агентов, были получены и проанализированы центром "Досье", базирующейся в Лондоне организацией, проводящей расследования, которая была основана давним врагом Путина, бывшим нефтяным миллиардером Михаилом Ходорковским. В ходе интервью с чиновниками, кандидатами и местными агентами на Мадагаскаре газета The New York Times независимо подтвердила значительную часть информации из документов, которые, по словам представителей центра "Досье", была получена через шпионов, работающих в организации Пригожина". "В ведомостях значатся имена более 30 россиян, работавших в стране в преддверии выборов (...) Люди на Мадагаскаре, которых россияне нанимали для работы в рамках кампании, подтвердили личности многих агентов, - утверждается в статье. - Многие из них приехали из Санкт-Петербурга, где находится так называемая фабрика троллей Пригожина. Но не все. Некоторые работали на поддерживаемое Россией сепаратистское правительство на востоке Украины. Один привлек внимание в начале этого года, когда его жена опубликовала фотографию своего разбитого лица с кровоподтеками на Facebook, обвинив своего мужа в избиении. Немногие имели достаточно опыта на Мадагаскаре или в Африке в целом - и это было заметно, сообщают местные жители. Для общения они часто использовали приложение-переводчик на телефонах и не демонстрировали глубокого понимания местной политики". "Они всегда разгуливали с деньгами, всегда разгуливали с женщинами, - говорит один мужчина-мадагаскарец, работавший с россиянами и опасающийся преследования. - Они просто думали, что на Мадагаскаре все очень просто. Они приехали, и все, готово. Вот почему все распалось". "(...) Почти два десятилетия назад, говорит Андре Майоль, основатель и пастор "Церкви Апокалипсиса", Бог сообщил ему, что однажды он станет президентом Мадагаскара. Однако Майоль не предвидел, что 18-тью годами позже у него на пороге (...) возникнут трое русских с предложением помочь реализовать его пророчество. (...) Они так и не пояснили до конца, кто они такие, назвали лишь свои имена - Андрей, Владимир и Роман - и так и не сказали, чего они хотят взамен. Пастор Майоль и не спрашивал. (...) По словам Майоля, его российская команда написала некоторые из его речей, оплатила постеры и телерекламу для его избирательной кампании", - передает The New York Times. (...) Другие кандидаты в президенты Мадагаскара представляют аналогичные свидетельства того, как словно из ниоткуда появлялись русские, иногда с мешками денег. (...) Только трое из российских агентов, названных местными людьми, нанятыми для проведения кампаний, ответили на запрос о комментариях. Все признали, что посещали Мадагаскар в прошлом году, но только один указал, что проводил изучение общественного мнения от имени президента. Другие заявили, что были просто туристами (...)", - отмечается в статье. "(...) В итоге россияне удержали свой приз - контроль над добычей хрома. Сейчас в стране находится 30 российских сотрудников, включая инженеров и геологов. По договору они получают 70% от доли в предприятии, говорит Нирина Ракотоманантсоа, управляющий директор малагасийской компании, которая владеет оставшейся долей", - поясняется в публикации. Источник: The New York Times



