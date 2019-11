11 ноября 2019 г. Ник Картер | The Telegraph Безрассудство России может случайно развязать третью мировую войну "(...) Нынешний стратегический и политический контекст заметно менее стабилен, чем когда-либо со времен Второй мировой войны", - пишет генерал Ник Картер, глава генштаба Великобритании, в статье, опубликованной в воскресном выпуске The Telegraph. "Угрозы быстро меняются, множатся и усиливаются. Глобальное игровое поле характеризуется постоянной конфронтацией, с возвратом к прошлой эре великодержавного соперничества. Такие амбициозные страны, как Россия, Китай и Иран, самоутверждаются способами, бросающими вызов нашей безопасности, стабильности и процветанию, - утверждает Картер. - Это дополняется угрозой со стороны негосударственных структур, таких, как "Исламское государство" (эта террористическая организация запрещена в РФ - Прим. ред.), которые используют террор, чтобы разрушить наш образ жизни; осложняется массовой миграцией и усугубляется популизмом. Под угрозой находится мультлатеральная система, которая обеспечивала нашу безопасность с 1945 года, и для ее модернизации и защиты требуется глобальный ответ". "Характер политики и приемов ведения войны стремительно меняется под влиянием распространенности информации и темпов технического прогресса. Наши соперники стали мастерами использования швов между войной и миром. То, что в это "серой зоне" представляет собой оружие, теперь не обязательно должно "стрелять", - говорится в публикации. - Энергоресурсы, денежные взятки, коррупционные деловые практики, кибератаки, покушения, фейковые новости, пропаганда, солдаты в форме без опознавательных знаков и частные военные и охранные компании, участие которых отрицается, незаконный захват каналов поставок, кража интеллектуальной собственности, старомодное военное запугивание - все это служит примерами нового поколения альтернативного "оружия", используемого, чтобы получать преимущество, сеять вражду, подрывать нашу политическую сплоченность и вероломно рушить наш образ жизни". Среди примеров применения подобного оружия генерал Картер перечисляет "использование подконтрольных сил на Ближнем Востоке; деяния российской частной военной компании "Вагнер"в разных частях Африки, о которых заявил глава африканского командования ВС США генерал Томас Вальдхаузер; утверждения газеты The New York Times о том, что Россия тестирует новые тактики дезинформации в рамках огромной кампании в сети Facebook в разных частях Африки; и разоблачение южноафриканской газеты Daily Maverick о том, что фонд "Русский мир" ведет активную деятельность в девяти африканских государствах". "Я не пытаюсь сказать, что наши оппоненты хотят начать войну в традиционном значении этого термина. Однако безрассудное поведение и отсутствие уважения к международному праву в связи с этими новыми видами "оружия" рискуют обернуться эскалацией, которая может с легкостью привести к непреднамеренному просчету", - утверждает генерал Картер, напоминая, как "июльский кризис 1914 года, возникший после покушения на эрцгерцога Фердинанда, вылился во всеобщую войну в результате сложной сети альянсов и серии просчетов лидеров, которые полагали, что они могут контролировать враждебные действия". (...) Источник: The Telegraph