11 ноября 2020 г. Марк Галеотти | The Telegraph Путин, вероятно, не уйдет в январе, но это не останавливает мельницу слухов "Ходит слух, что у Владимира Путина болезнь Паркинсона и что он уйдет в отставку в январе. Проблема в том, что какие-то слухи ходят всегда: то у него рак, то он присутствует на родах внебрачного ребенка в Швейцарии, то он умер. Крайне маловероятно, что нынешняя история - это больше, чем слух, но она подчеркивает две вещи: как строгая секретность на верхушке российской системы порождает дестабилизирующие слухи и каким значением обладает судьба этого конкретного человека", - пишет на страницах The Telegraph Марк Галеотти. (...) "Действительно складывается впечатление, что он утратил былой энтузиазм и уверенность хватки. Однако в действительности мы не знаем, что все это значит. Вместо этого полагаемся на намеки, слухи и зачастую сомнительные интерпретации то видеоклипа, то случайного комментария. (...) Для наблюдающих за Россией это не просто досада. Это означает, что все, от деловых сделок до разработки политики, может зависеть от того, чьим недостаточно проверенным утверждениям или диким домыслам вы верите, а в Москве полно людей, готовых намекать, что у них есть внутренний доступ к администрации президента или надежный источник рядом с доверенным лицом Путина", - говорится в статье. "Но значимость слухов также подчеркивает, насколько эта система выстроилась по путинскому образу и подобию. Его приближенные доминируют на политической и деловой арене, его личные приоритеты превратились в приоритеты государства, и в отсутствие реальной идеологии его культ личности стал центральным для легитимности режима", - отмечает автор публикации. "Когда-нибудь Путин уйдет. Даже если он дойдет до назначения преемника, в самом сердце этой системы останется дыра в форме Путина. Результат, скорее всего, не будет столь драматичным, как открытая и жестокая борьба за власть. Скорее это будет действительно экзистенциальный выбор для страны: продолжить движение по пути, начатому в 1990-х годах, но затем прерванному - пути построения демократической России, или попытаться сохранить путинизм без Путина и наблюдать, как страна продолжает погружаться в стагнацию. Это будет критически важное решение. Но, вероятно, его не предстоит принимать в январе этого года", - резюмирует Галеотти. Источник: The Telegraph