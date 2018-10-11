Бисексуал и садомазохист: в секретном докладе раскрыта правда о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера

"В пространном докладе, составленном разведслужбой, которая была предшественницей ЦРУ, утверждается, что Адольф Гитлер имел бисексуальные наклонности и был садомазохистом", - пишет журналист ABC Мануэль П. Вильяторо, опираясь на публикацию в газете Daily Star. Она утверждает, что обнаружила этот документ на 68 страницах и что он был составлен при содействии одного из ближайших друзей Гитлера.

"Доклад был составлен антропологом Генри Филдом для УСС (Управления стратегических служб, более известного как ведомство, которое было предшественником ЦРУ) в 1942 году", - говорится в статье.

"Исследование о сексуальной жизни Гитлера исходило от Эрнста Седжвика Ганфштенгля, немца, который, как сообщается в докладах, был близким другом и доверенным лицом Гитлера в 20-е - 30-е годы. Сын состоятельного немецкого издателя, этот занятный персонаж стал одним из крупнейших меценатов для нацистского лидера во времена расцвета национал-социализма в Германии. Самое примечательное, что основную часть денег он перевел ему из США, куда был вынужден отправиться, чтобы возглавить семейную фирму", - пишет издание.

Позднее Седжвик Ганфштенгль отдалился от нацистов, стал одним из доверенных лиц американского президента Рузвельта и предложил ему массу информации о своем бывшем друге, согласно докладам. Газета комментирует: "В любом случае, трудно установить, правдива ли эта информация - возможно, он предоставлял ее, просто чтобы войти в фавор к американцам".

"Одна из главных мыслей в докладе - утверждение, что в молодости в Гитлере была "гомосексуальная струнка" и что он принадлежал к "типу людей с садомазохистскими склонностями", - пересказывает автор. Вот еще одна цитата из документа: "Его сексуальная жизнь - двойная, совсем как его политические взгляды, он одновременно гомосексуал и гетеросексуал".

В докладе сообщается, что "среди гомосексуальных членов организации Рудольф Гесс носил прозвище "Фройлен Анна" и "был скандально известен тем, что побывал на нескольких балах в женской одежде". "В тюремном заключении в 1923 году нацистский лидер начал чувствовать привязанность к Гессу после периода изоляции и вынужденного полового воздержания", - сказано в документе.

Газета замечает: история действительно подтверждает, что у Гесса было несколько похожих прозвищ: "Госпожа Гесс", "Паула", "Гретте" и "Эмма".

В докладе говорится, что с 1910 по 1913 год Гитлер жил в Вене в мужском пансионе. В архивах УСС сказано, что этот пансион "имел репутацию места, куда пожилые мужчины ходили в поисках молодых мужчин, чтобы предаться с ними гомосексуальным утехам".