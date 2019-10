11 октября 2019 г. Марк Маццетти, Эйлин Салливан, Адам Голдман и Уильям К. Рашбаум | The New York Times Два соратника Джулиани, связанные со скандалом вокруг Украины, арестованы по обвинениям, связанным с финансированием избирательной кампании "В четверг федеральная прокуратура обнародовала обвинения против двух человек, которые содействовали усилиям президента Трампа по сбору компрометирующей информации на Украине о его политических оппонентах. Это уголовное дело, которое сигнализирует о растущих рисках привлечения к юридической ответственности союзников президента (...)", - пишет The New York Times. "Обвинительное заключение в адрес двух человек, Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обрисовало сложную схему нарушения законов о финансировании избирательной кампании, но оно не обвиняет Трампа в правонарушениях. Однако вскрываются новые подробности попытки давления на Украину: поддерживаемой Трампом и возглавляемой его личным адвокатом Рудольфом Джулиани кампании, осуществлявшейся при содействии таких неясных фигур, как Парнас и Фруман", - говорится в статье. "Трамп продолжает защищать эти усилия, которые находятся в центре процедуры импичмента, начатой демократами Палаты представителей в прошлом месяце. Новое обвинительное заключение, однако, указывает на первые криминальные последствия теневой внешней политики, которую Джулиани проводил от имени президента", - отмечается в статье. "(...) Джулиани не скрывал, что охотится за компрометирующей информацией о демократах, и обвинительное заключение дает более полную картину того, как он, как представляется, передал субподрядную часть работы Парнасу и Фруману, двум его давним соратникам. В заключении эти двое мужчин напрямую связываются с ключевым элементом кампании давления - усилиями, нацеленными на отзыв посла США на Украине Марии Йованович после того, как она стала объектом критики со стороны многих союзников Трампа. Судебные документы показали, что Парнас и Фруман пожертвовали деньги и пообещали привлечь в 2018 году дополнительные средства - в том числе, нарушающие законодательные ограничения - конгрессмену, который затем был привлечен в кампанию по ее смещению", - передает The New York Times. - (...) Конгрессмена в обвинительном заключении называют только как "Конгрессмен-1", но в документах о финансировании избирательной кампании его идентифицируют как бывшего члена Палаты представителей Пита Сешшенса, республиканца из Техаса, который в 2018 году был председателем влиятельного комитета по внутренним правилам и написал письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором говорилось, что Йованович следует уволить за то, что она в частном порядке выразила "презрение" к нынешней администрации. (...) Сам Сешшенс сказал, что встречался с двумя мужчинами, чтобы обсудить стремление Украины к энергетической независимости, и что он писал Помпео "отдельно, после того, как несколько коллег из Конгресса сообщили мне, что нынешний посол США на Украине осуждает президента Трампа перед другими в рамках ее официальных обязанностей". "Некоторые союзники Трампа полагали, что Йованович пытается помешать их усилиям накопать компрометирующую информацию на бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего и его сына Хантера Байдена, как сказал один бывший украинский чиновник, и демократы Палаты представителей изучают вопрос о том, было ли смещение связано с попытками Трампа получить политически полезную информацию. Парнас и Фруман являются свидетелями в процедуре импичмента, и Парнаса должны были допросить в четверг следователи. Сама Йованович должна появиться в пятницу на Капитолийском холме, но она остается сотрудницей Государственного департамента, и администрация Трампа может попытаться заблокировать ее показания. Если это произойдет, как заявили демократы в Палате представителей, они готовы ее вызвать в суд", - сообщает газета. "Парнас и Фруман были арестованы в среду вечером в международном аэропорту Даллеса с билетами на рейс авиакомпании Lufthansa Airlines во Франкфурт в один конец", - поясняет издание, добавляя, что в суде их представляют "два адвоката, которые защищали Пола Манафорта, бывшего председателя президентской избирательной кампании, который был осужден в прошлом году в том же здании суда за финансовые преступления, связанные с его собственной работой на Украине". "(...) Работа, которую эти двое делали на Украине для Джулиани, похоже, была смесью бизнеса и политики. Парнас консультировал Джулиани по энергетическим сделкам в регионе и занимался собственной деятельностью на Украине, хотя и изображал себя представителем Джулиани по вопросам, связанным с Трампом. В обвинительном заключении говорится, что Парнас действовал "по крайней мере, частично по просьбе одного или нескольких украинских правительственных чиновников". Имен не называется, но главным критиком Йованович в украинском правительстве был Юрий Луценко, тогдашний генеральный прокурор страны, который сам имеет историю использования закона в качестве оружия в своих личных политических битвах. Как представляется, и Фруман, и Парнас имели, по крайней мере, поверхностные контакты с Трампом. Трамп пригласил Фрумана на мероприятие по сбору средств в прошлом году в президентском имении Мар-а-Лаго во Флориде, сказал он в интервью изданию Forum Daily, издании, которое называет себя "голосом русскоязычной Америки". В статье была фотография двух мужчин, на которой президент поднял большой палец вверх". "Этой весной Парнас опубликовал в Twitter фотографию, запечатлевшую его с президентом, и пожелал Трампу счастливого дня рождения. "Для меня большая честь называть вас господином президентом!!! - написал он. - И моим другом!!!" Покидая в четверг Белый дом и направляясь на политический митинг в Миннесоте, президент попытался дистанцироваться от этих людей. "Я не знаю этих господ, - сказал Трамп. - Возможно, что есть моя фотография с ними, потому что у меня есть фотография со всеми. Я не знаю о них. Я не знаю, что они делают. Я не знаю, может быть, они были клиентами Руди. Спросите Руди". "По словам Джулиани, никто из министерства юстиции не связывался с ним по поводу Парнаса и Фрумана. "Я должен предположить, что они невиновны, - сказал он. - Ни один из тех фактов, которые я вижу, не имеет для меня никакого смысла, поэтому я не знаю, что они имеют в виду". Он сказал, что ему известно, что они покидают страну, но он отверг идею о том, что они бежали, и сказал, что они регулярно ездили в Европу по делам", - передает издание. "Парнас и Фруман, базирующиеся в Южной Флориде, являются руководителями энергетической компании, которая в прошлом году пожертвовала 325 тыс. долларов США в пользу протрамповского спецкомитета, что вызвало жалобу, поданную в Федеральную избирательную комиссию организацией по надзору за финансированием избирательных компаний, в которой эти люди и их компания обвинялись в нарушении законов о финансировании избирательной кампании. Незадолго до этого крупного пожертвования мужчины создали компанию с ограниченной ответственностью под названием Global Energy Products, которую они использовали для перевода крупных взносов, согласно обвинительному заключению". "(...) Обвинители настаивают, что Парнас и Фруман, наряду с Дэвидом Коррейя и Андреем Кукушкиным, двумя другими людьми, которым было предъявлено обвинение в четверг по этому делу, также перечисляли деньги федеральным кандидатам и кандидатам штатов в обмен на потенциальное влияние, согласно судебным документам. Эти люди хотели создать предприятия, связанные с рекреационной марихуаной в Неваде и других штатах и искали политическую помощь, чтобы получить доступ к необходимым лицензиям. Эта задумка финансировалась кем-то, кого идентифицируют лишь как "Иностранный гражданин-1", имеющий "русские корни", говорится в судебных документах. Эти усилия включали попытку получить лицензии на продажу легальной марихуаны в Неваде, но обвиняемые пропустили крайний срок, чтобы подать заявку на их получение - "на два месяца слишком поздно, чтобы включиться в игру, если мы не изменим правила", сказал Кукушкин неизвестному иностранному гражданину, согласно обвинительному заключению". "Коррейя все еще находился на свободе, но, как ожидается, должен был явиться c повинной, по словам сотрудника правоохранительных органов. Кукушкин ненадолго появился в федеральном суде в Сан-Франциско, где представители правительства настаивали, что имеется риск его побега, и его не следует выпускать под залог, ссылаясь на его связи с зарубежными богатствами, его многочисленные владения в Сан-Франциско и его отказ сдать его украинский паспорт. Он должен был снова появиться в пятницу в суде, чтобы обсудить возможность залога. (...)", - говорится в статье. В написании статьи принимали участие Николас Фандос, Кэти Беннер, Кеннет Воуджел, Мэгги Хейберман, Кейт Конджер, Зак Монтегю и Сьюзен Бичи. Источник: The New York Times