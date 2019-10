11 октября 2019 г. Анабель Фенвик-Эллиот | The Telegraph Секрет долгой жизни? Никакого секса и острой пищи, говорит монах, которому 124 года "Индийский монах, который утверждает, что ему 124 года, ошеломил службу безопасности международного аэропорта Абу-Даби, когда во время пересадки показал им свой паспорт. Свами Шивананда летел из Калькутты в Лондон, и после того, как распространились слухи о его возрасте, в социальных сетях появились фотографии монаха с разными сотрудниками аэропорта", - передает The Telegraph. "Хотя существуют сомнения в точности даты рождения (8 августа 1896 года), указанной в его документах, Шивананда связывает свое долгожительство с соблюдением определенного режима на протяжении всей жизни: много йоги, никакого секса или "вкусняшек", сон на коврике с деревянным бруском вместо подушки", - говорится в статье. "По данным Gulf News, индийские власти извлекли записи о рождении Шивананды из храмового реестра, что затрудняет проверку. (...) Шивананда потерял обоих родителей, когда ему было шесть лет, и его отправили жить к гуру. Он вырос в бедности и привык жить без изысков. (...) "Я веду простую и дисциплинированную жизнь, - объяснил он. - Ем очень просто - только вареную пищу без масла или специй, рис и даал (индийский суп-пюре из бобовых - Прим. Рюред.). Я избегаю употребления молока или фруктов, потому что считаю, что это изыски. В детстве я часто ложился спать с пустым животом". Шивананда, выросший в Индии колониальной эпохи без телефонов и электричества, также поделился своими мыслями о современном обществе, отметив: "Раньше люди были счастливы, имея меньшее количество вещей. В настоящее время люди несчастны, нездоровы и стали нечестными, что причиняет мне большую боль". "(...) Самым старым человеком, которому в настоящее время принадлежит рекорд Гиннесса, является Канэ Танака, японка, которой 116 лет - свой возраст она связывает со "сном, семьей и надеждой". Что, возможно, звучит более привлекательно, чем жизнь без секса и острой пищи", - заключает газета. Источник: The Telegraph