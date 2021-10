11 октября 2021 г. Генри Фой и Сэм Флеминг | Financial Times Посол Москвы в ЕС призывает Европу наладить отношения, чтобы избежать нехватки газа "Посол Кремля в ЕС призвал Европу наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем, и настаивает на том, что Россия не имеет никакого отношения к недавнему скачку цен", - передает Financial Times. "Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов сказал, что ожидает, что "Газпром", контролируемый государством экспортер, который обеспечивает 35% потребностей Европы в газе, быстро отреагирует на инструкции президента Владимира Путина по корректировке добычи. Действия, которые помогут обуздать стремительно растущие оптовые цены, произойдут "скорее раньше, чем позже", сказал он. Путин дал некоторые рекомендации "Газпрому" быть более гибким, отметил он. "И что-то заставляет меня думать, что "Газпром" прислушается", - заявил Чижов Financial Times. "Отвергая утверждения европейских законодателей о том, что Россия сыграла роль в газовом кризисе Европы, Чижов указал, что решение Европы рассматривать Москву как геополитического "противника" не оказывает содействия. "Суть дела - это только вопрос фразеологии, - сказал он. - Смените противника на партнера, и все решится легче... когда ЕС найдет для этого достаточно политической воли, они знают, где найти нас". (...) "Российские чиновники заявили, что разрешение регулирующих органов на запуск потоков газа по спорному трубопроводу "Северный поток - 2" в Германию поможет разрешить кризис. Некоторые аналитики предполагают, что Москва усиливает давление на цены, чтобы добиться такого результата. США и многие восточные страны ЕС выступают против строительства трубопровода, который, по их словам, был спроектирован для того, чтобы обходить транзит газа через Украину. "Чижов считает, что проблемы блока усугубила собственная энергетическая политика ЕС, а также нежелание европейских энергетических компаний платить больше для пополнения своих резервов. "Все возникающие проблемы созданы искусственно. В первую очередь, по политическим причинам", - сказал он. Однако на прошлой неделе Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор немецкой газовой компании Uniper, клиента "Газпрома, предположил, что проблема заключается в поставках. Uniper "была бы счастлива, если бы "Газпром"... поставлял большие объемы, чтобы охладить ситуацию и снизить цену на газ", заявил он на конференции в России. (...) "Чижов также указал, что кризис усугубился регуляциями ЕС, которые вынуждают "Газпром" поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спот-рынка, а не по долгосрочным контрактам, которые, как утверждает Брюссель, являются неконкурентными. "Долгосрочные контракты... обеспечивают безопасность поставок и стабильность объемов и цен. Затем пришла эта идея, из Брюсселя, что систему следует изменить, - сказал он. - Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, но могут быть довольно непродуктивны в других. Ситуация может измениться. И она действительно изменилась". (...) Источник: Financial Times