Меркель выражает приверженность безопасности Израиля

(...) "Безопасность Израиля останется приоритетом для "каждого правительства Германии", заявила канцлер Ангела Меркель в воскресенье во время своего последнего официального визита в еврейское государство, с которым Германия углубила отношения за 16 лет ее пребывания у власти. Первоначально этот визит был запланирован на август, но был отложен из-за вывода американских войск и их союзников, в частности немцев, из Афганистана, что подготовило почву для возвращения "Талибана"* к власти", - пишет Le Figaro.

(...) "Отношения между Германией и Израилем были крепкими, но под вашим руководством они стали еще крепче, стали больше, чем просто альянс, превратившись в настоящую дружбу, и мы очень ценим это", - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

(...) "Ангела Меркель, которая позже в воскресенье посетила "Яд ва-Шем", мемориальный комплекс Холокоста в Иерусалиме, приветствовала тот факт, что после геноцида евреев со стороны нацистской Германии отношения между двумя странами смогли достичь "такого уровня". "Тема безопасности Израиля всегда будет важной, будет в центре повестки для каждого правительства Германии", - добавила канцлер, чьи годы правления в израильской прессе похвалила ежедневная газета правого толка Israel Hayom , отмечая, "что ни один канцлер Германии не сделал так много для улучшения отношений между Германией и Израилем, как Ангела Меркель".

"Два лидера также обсудили в воскресенье иранскую ядерную программу, которая "пересекла все красные линии", - недавно заявил Беннет в ООН, подтвердив после этого обещание еврейского государства "не позволить Тегерану" получить ядерное оружие. В этой связи Израиль пытается убедить европейскую тройку (Франция, Великобритания и Германия) избегать заключения нового соглашения с Ираном, которое в конечном итоге могло бы позволить ему обзавестись ядерной бомбой", - говорится в статье.

"За 16 лет своего правления Ангела Меркель сделала право Израиля на защиту от врагов одним из приоритетов внешней политики Германии, при этом призывая к диалогу по этому деликатному вопросу", - указывает издание.

(...) "Во время своего последнего визита в Иерусалим Ангела Меркель не планировала заезжать в Рамаллу, где находится резиденция Палестинской администрации Махмуда Аббаса на оккупированном Западном берегу реки Иордан, хотя Германия по-прежнему выступает за создание "двух государств", где независимая и жизнеспособная Палестина существовала бы рядом с Израилем", - указывает автор публикации.

(...) "И хотя Ангела Меркель открыто выступает против колонизации, незаконной по международному праву, она по-прежнему подвергается критике со стороны правозащитников, которые обвиняют ее в недостаточно жестком дискурсе по этому вопросу. "Новому правительству Германии придется поставить права человека в центр своей политики в отношении Израиля и Палестины", - заявил в минувшие выходные Омар Шакир, специалист по израильско-палестинскому конфликту из международной правозащитной организации Human Rights Watch.

"При том, что не планировался крюк, чтобы заехать в Рамаллу, не предусматривалась и встреча с Биньямином Нетаньяху, нынешним лидером израильской оппозиции, находящимся у власти большую часть (12 лет) периода правления Меркель. После 16 лет пребывания у власти канцлер готовится покинуть свое место, в то время как немецкие социал-демократы, зеленые и либералы пытаются сформировать беспрецедентную для Германии коалицию без консерваторов Ангелы Меркель", - резюмирует Le Figaro.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации