11 октября 2021 г. Ноэл Мюррей | The New York Times Понравилась "Игра в кальмара"? Дальше посмотрите эти сериалы "Корейский телесериал "Игра в кальмара" стал сенсацией с самого момента дебюта на Netflix в сентябре. Запутанный триллер о группе отчаявшихся должников, которые рискуют жизнью в серии (...) детских игр в надежде выиграть крупный денежный приз, зацепил зрителей своими фантастическими декорациями и костюмами, захватывающими и неожиданными поворотами сюжета и острыми комментариями о человеческой природе и классовой борьбе", - пишет The New York Times. "В "Игре в кальмара" всего 9 серий (по крайней мере, пока); так что его легко проглотить целиком за несколько дней. Но что делать потом? Где зрителям найти более захватывающие и впечатляющие картины, в которых люди унижают себя ради денег и выживания?" - задается вопросом автор публикации Ноэл Мюррей, предлагая список из 6 фильмов, в которых также поднимаются "(...) некоторые из наиболее острых тем, сделавших "Игру в кальмара" такой горячей темой для обсуждений". "Сочувствие господину Месть" (Sympathy for Mr. Vengeance) (...) "В начале 2000-х годов новое поколение корейских режиссеров стало фаворитом фестивалей и арт-хаусов по всему миру с их творческими, а иногда и шокирующими жанровыми фильмами, известными своим динамичным визуальным стилем и смелым повествованием. Пак Чхан Ук был частью этой волны, заработав себе репутацию своей жестокой и провокационной "трилогией о мести". Первый фильм цикла также самый жесткий: рассказ о безработном, который похищает дочь бывшего босса, чтобы собрать деньги на трансплантацию почки для своей сестры, и это запускает цикл трагедии, которая становится все печальнее и кровавее с каждым действием и противодействием. За "Сочувствием господину Месть" последовали "Олдбой" и "Сочувствие госпоже Месть", которые также потрясающи. Но будьте осторожны: все эти фильмы столь же тревожны, сколь и захватывающи", - предупреждает автор. "3%" "На протяжении четырех сезонов и 33 серий этот жутковатый бразильский сериал представляет видение будущего, в котором некоторые нищие молодые люди ежегодно проходят серию тестов, собеседований и игр, чтобы проверить, достойны ли они присоединиться к горстке элиты, которая процветает в оффшорном раю. Как и многие саги-антиутопии, "3%" - это фильм о том, как его герои могут работать вместе, чтобы разрушить жестокую систему. Но он также и о том, как история этого мира отражает нашу собственную, поскольку власть имущие требуют, чтобы каждое последующее поколение доказывало, что оно заслуживает основных прав человека", - говорится в статье. "Сквозь снег" (Snowpiecer) (...) "Наиболее значимым фильмом корейского сценариста и режиссера Пона Чжун Хо через призму нашего списка является его научно-фантастическая картина 2013 года "Сквозь снег" (Snowpiercer), адаптация французского графического романа о социально разделенном поезде, мчащемся по замороженному постапокалиптическому ландшафту. Крис Эванс играет одного из бедных пассажиров, который возглавляет восстание, двигая толпу от одного вагона к другому и приближаясь к секретам тех, кто живет в роскоши", - передает издание. (...) "Дешевый трепет" (Cheap Thrills) Скучающая богатая пара стравливает неудачливого автомеханика по имени Крейг с его другом Винсом, говорится в статье. "Ночь продолжается, и двое друзей, подогреваемые алкоголем и гневом, пытаются превзойти друг друга в трюках, которые становятся все более унизительными и опасными", - пишет газета. (...) "Платформа" (The Platform) "Как и в "Игре кальмара", персонажи этой жуткой, сильно аллегоричной испанской сатиры добровольно пошли на адский эксперимент, согласившись жить в учреждении, которое является отчасти тюрьмой, а отчасти многоквартирным домом. Каждый день через центр здания сверху вниз опускается большое блюдо с едой, оставляя каждому жителю всего несколько минут на то, чтобы поесть (...). У живущих внизу, кто не голодает, есть возможность подняться выше. Когда новый житель (...) пытается убедить своих соседей принять более справедливую систему, он обнаруживает, что борется с широко распространенным страхом, что, если они не возьмут все, что могут, то останутся ни с чем", - сообщает газета. "Алиса в Пограничье" (Alice in Borderland) "Пожалуй, самый простой способ для подписчиков Netflix еще раз испытать такую же дрожь, как в "Игре в кальмара" - это погрузиться в первый сезон дикого японского сериала, основанного на манге Харо Асо. "Алиса в Пограничье", действие которой происходит в пустой версии Токио в параллельной вселенной, показывает группу бесшабашных игроков, которых вовлекают в кажущуюся бесконечной серию глупых соревнований, и они борются только за право прожить еще один день", - пишет The New York Times. (...) Источник: The New York Times