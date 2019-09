11 сентября 2019 г. Шейн Хэррис и Эллен Накашима | The Washington Post Экс-российский чиновник, который, как предполагается, шпионил на США, прятался у всех на виду "Бывший российский правительственный чиновник, который, как предполагается, шпионил на Соединенные Штаты, прятался у всех на виду, проживая в пригородном районе в часе езды от Вашингтона, - пишет The Washington Post. - Российская газета "Коммерсантъ" сообщила во вторник, что Олег Смоленков, которого она назвала "пропавшим" сотрудником администрации президента России, был замечен в США. Газета передала, что Смоленков исчез в 2017 году во время семейного отпуска в Черногории, и предположила, что он, возможно, и был американским агентом, которого тайно вывезли из России после предоставления информации, связывающей президента России Владимира Путина с кампанией его страны по вмешательству в президентские выборы 2016 года в США". "Весьма необычно, что страна называет имя возможного перебежчика. Еще более необычно для подозреваемого в шпионаже человека и перебежчика жить за границей под своим собственным именем", - подчеркивает газета. "Публичные данные показывают два адреса, связанных с Олегом Смоленковым. Один из них - это дом с шестью спальнями на площади три акра в Стаффорде, штат Вирджиния, а другой - посольство России на северо-западе Вашингтона. Согласно дипломатическим данным, Смоленков работал "вторым секретарем" в посольстве, по крайней мере, с 2006 по 2008 год. Похоже, что он получил штраф за нарушение дорожных правил в 2006 году в Арлингтоне", - говорится в статье. "Высокопоставленные российские дипломаты являются желанными шпионами для Соединенных Штатов. А Смоленков после своего нахождения в Вашингтоне поднялся по российской дипломатической лестнице. Он работал на посла России в Соединенных Штатах Юрия Ушакова, который был посланником России в Соединенных Штатах с 1999 по 2008 год. Вернувшись в Москву, Смоленков был помощником Ушакова, который годами работал рядом с Путиным. Согласно опубликованным сведениям, бывший посол занимал должность советника Путина по внешней политике (...)". "Он настолько близок к Путину, насколько это возможно в вопросах внешней политики, особенно в Соединенных Штатах", - заметил Майкл Макфол, бывший посол США в Москве, который хорошо знал Ушакова. "Он был послом в Вашингтоне 10 лет. Поэтому он высоко ценится как эксперт своей страны по Америке" и вовлечен во все встречи Путина с главой этого государства, сказал Макфол". "Не ясно, что именно Смоленков является источником, который предоставил Соединенным Штатам подробную информацию о вмешательстве России в выборы. Но он был почти наверняка ценным активом ЦРУ, по словам нынешних и бывших чиновников, которые говорили на условиях анонимности при обсуждении чувствительного вопроса. ЦРУ отказалось от комментариев", - сообщается в публикации. "Информатор, который передавал сведения о Путине, проработал в ЦРУ более 10 лет и был вывезен из России примерно в мае или июне 2017 года, сообщили нынешние и бывшие чиновники. Репортер The Washington Post Боб Вудворд писал в своей книге "Страх" (Fear), вышедшей в 2018 году: ЦРУ чувствовало, что над его источником "нависла такая угроза", что агентство захотело перевезти этого человека в другую страну. "Источник отказался уезжать, очевидно, из-за страха последствий для его семьи в том случае, если источник внезапно покинет Россию или исчезнет", - писал Вудворд. "Сосед, который живет через дорогу от Смоленковых, сообщил, что семья переехала в этот район в начале этого года. Он сказал, что Смоленков, его жена и дети уехали в понедельник вечером и не вернулись. Когда журналист The Washington Post подошел к дому во вторник, он казался пустым, если не считать двух черных собак итальянской породы кане-корсо - иногда ее представителей дрессируют как охранников. Толстые шторы были опущены на окнах на нижнем уровне дома. Казалось, семья уехала в спешке. За домом по двору были разбросаны игрушки и одежда. На стуле в патио была наброшена женская толстовка. На столе в патио стояла полная окурков пепельница и лежали две зажигалки". "Один сосед, попросивший не называть его имени, сказал, что у Смоленкова не было работы. По словам соседа, после переезда в этом году Смоленков сказал, что с нетерпением ждет, когда будет ухаживать за большой лужайкой и садом вокруг дома. "Он сказал, что у него много времени", - сказал сосед. Звонок на номер сотового телефона, зарегистрированный на Смоленкова, остался без ответа". "Эксперты разведывательной службы сбиты с толку тем, что журналисты смогли так быстро собрать информацию о потенциальном активе ЦРУ высокого уровня. Джозеф Огастин, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, который руководил Национальным центром операций ЦРУ по переселению с 1999 по 2001 год, сказал: "у меня в голове не укладывается", что Смоленков жил в Соединенных Штатах под своим настоящим именем. "Тем не менее, - добавил он, - мы уважаем пожелания конкретного перебежчика". "Я могу видеть, как он говорит: "Ну, я хочу жить как можно более нормальной жизнью. Я не хочу брать новое имя, создавать сложности своей жене и детям, - сказал Огастин. - Агентство этого не рекомендует". "Другой бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ сказал, что агентство не рекомендует перебежчикам использовать их настоящие имена или жить рядом со столицей страны, где широко представлены российские разведслужбы. В большинстве случаев "перед вами совершенно новое имя и легенда, и вы хотите, чтобы парень уехал подальше, в Колорадо" или куда-то так же далеко от Вашингтона, сказал бывший чиновник, который решал дела многочисленных перебежчиков и на условиях анонимности согласился обсудить процедуры ЦРУ", - передает The Washington Post. "Были исключения, как правило, в тех случаях, когда Соединенные Штаты и Россия производили обмен шпионами - агентами, которые были пойманы во время шпионажа - с молчаливым согласием, что они не будут преследоваться после сделки. Нет никаких известных доказательств такой договоренности в этом случае. Если произошел обмен в Черногории, где подозреваемый шпион предположительно исчез в 2017 году, история-прикрытие с исчезновением семьи могла была бы быть придумана Кремлем, чтобы скрыть отъезд бывшего чиновника", - отмечается в публикации. "Бывшие высокопоставленные сотрудники разведки заявили, что Путин, несомненно, знал, что российская газета "Коммерсант" публикует имя Смоленкова. Зачем это делать? "Если я строю предположения, - сказал Макфол, - то явно для того, чтобы запугать его и напугать". "Россия имеет давнюю историю нападений на бывших шпионов и диссидентов за границей, последний раз в прошлом году, когда агенты пытались убить бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Англии с помощью смертоносного нервного агента. До настоящего момента в США Москва убийств не проводила", - пишет газета. По словам Огастина, в США в настоящее время проживает "несколько сотен" перебежчиков из таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран. "В ЦРУ мы несем ответственность за наши активы, - сказал он. - Наша обязанность - убедиться, что они остаются в безопасности, и когда складывается впечатление, что пришла пора вывезти кого-то, мы это сделаем". Уилл Инглунд, Джулия Тейт и Грег Миллер приняли участие в написании этой статьи. Источник: The Washington Post



Читайте также: