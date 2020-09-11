Критерии разнообразия на "Оскаре": возвращение пропаганды во имя разнообразия

"(...) В последние годы мир кино сотрясают ожесточенные споры. Седьмое искусство регулярно подвергается гневу "интерсекциональных" активистов и их влиятельных выразителей мнений. В 2016 году церемония вручения премии "Оскар" подверглась критике за недостаток разнообразия в выборе фильмов. Поднаторевшие в искусстве цензуры апостолы прогрессизма в то время призывали к бойкоту знаменитостей, одновременно засыпая социальные сети хэштегом #Oscarsowhites (такие белые Оскары)", - пишет Пол Мелен, стратегический консультант и эссеист, в издании Le Figaro.

"Подчиняясь требованию засвидетельствовать свою благонадёжность, Американская академия кинематографических искусств и наук (AMPAS), как организация, осуществляющая присуждение премии "Оскар", во вторник, 8 сентября, представила свою реформу, стоящую на службе "разнообразия". С 2024 году на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут претендовать только постановки, отвечающие определенным критериям", - говорится в статье.

"Для отбора теперь рассматривается "расовая" принадлежность основных действующих лиц (а также другие критерии, такие как пол или сексуальная ориентация). Фильмы должны показывать на экране хотя бы одного актера, происхождение которого указано в списке (латиноамериканец, азиат, африканец, выходец из Северной Африки или с Ближнего Востока и т. д.)", - отмечает автор статьи.

"(...) В такой либеральной демократии, как Соединенные Штаты, создаются инструкции, ограничивающие художественное творчество, и им не препятствуют те, кто так скор на осуждение России или Китая за их либертицидные эксцессы. Во времена холодной войны Запад возмущался, когда СССР через искусство продвигал социалистический реализм. И наоборот, Запад тогда представлялся убежищем, где современных художников и режиссеров-ниспровергателей приветствовали как героев. Та эпоха завершилась. И теперь цензура действует уже не во имя советской идеологии, а во имя "добра", - анализирует Мелен.

"Для того, чтобы выжить сегодня, фильм должен продвигать группу ценностей, заранее утвержденных прогрессистстким лагерем. Кино должно отводить главную роль точке зрения режима. Как и при любом тоталитаризме, культура становится инструментом. Ее призвание заключается не в передаче красоты или эмоции, а в пропаганде нравов конкретного времени", - указывает эссеист.

"(...) Почти непоколебимая сила цензуры зиждется на ее способности обвинять своих оппонентов. Тем, кто достаточно дерзок, чтобы требовать свободы искусства, прогрессистский режим противопоставляет страдания "жертв", а их автоматически помещает в категорию "палачей", - размышляет автор публикации.

"(...) От леденящих кровь устоев новых цензоров остается лишь бежать, чтобы помечтать вместе с Роми Шнайдер в "Бассейне", посмеяться вместе с Луи де Фюнесом в "Приключениях раввина Якова" или поплакать вместе с Эдриеном Броуди в "Пианисте". Сегодня эти фильмы, несомненно, подверглись бы цензуре на церемонии вручения "Оскара". Созерцать такое кино - значит ощущать культуру такой, какой она могла бы быть: свободной, неудержимой и возвышенной", - резюмирует Поль Мелен.