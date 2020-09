11 сентября 2020 г. Редакция | The New York Times Поддержите отважных протестующих Белоруссии, призывает редакция The New York Times "Длящееся месяц подавление мирных протестов против явно сфальфисицированных выборов в Белоруссии является оскорблением для всех, кто дорожит демократией и элементарной справедливостью. Вопрос в том, как на это ответить", - пишет The New York Times в редакционной статье. "Белорусский лидер Александр Лукашенко сначала пытался подавить протесты с помощью основного инструмента диктатора, насилия, отправив свою полицию и секретные службы для избиения и задержания тысяч демонстрантов. Но, как он должен был знать, это только раздуло пламя, в результате чего на улицы вышло до 200 тыс. человек. Теперь, при поддержке и содействии своих российских менторов, Лукашенко начал насильственно изгонять лидеров протестов в соседние страны", - пишет редакция, напоминая, что в советское время (...) "диссидентов, которые были слишком известны, чтобы избивать их или арестовывать, часто высылали на Запад, где их можно было изображать как агентов врага. Президент России Владимир Путин, выпускник политической полиции КГБ, продемонстрировал особенно жестокий вариант этого гамбита со своим политическим заклятым врагом Алексеем Навальным, которого отравили и отправили на лечение за границу, после чего кремлевские приспешники предположили, что яд был введен в Германии". "Одна из отважных женщин, стоявших в первых рядах белорусских протестов, Мария Колесникова, основательница известного культурного центра в Белоруссии и бывшая флейтистка Государственного филармонического оркестра, по словам ее союзников, избежала изгнания, разорвав свой паспорт и выпрыгнув из машины по пути к украинской границе (...)", - передает издание, также напоминая, что участвовавшая в выборах Светлана Тихановская (...) "под угрозой тюремного заключения и разлучения с детьми была вынуждена уехать из Белоруссии в Литву. Третья женщина, Вероника Цепкало, жена бывшего посла в США, находится в Польше". "Смогут ли протестующие продолжать упорствовать, когда их лидеров систематически вытесняют, еще предстоит увидеть, - указывает газета. - (...) Именно простота протестов делает их такими убедительными и достойными поддержки. После четверти века отсутствия права голоса в том, как ими управляют, белорусы заявили, что с них хватит Лукашенко, его лжи и фальшивых выборов". "Протестующие не обращались за поддержкой к ЕС, НАТО или США, - подчеркивает издание. - Мужчины, которые пытались баллотироваться против Лукашенко, и женщины, которые попытались занять их место, не были активистами или диссидентами, как Навальный в соседней России - это были популярный блогер, бывшим послом в США, олигарх, учитель английского языка и музыкант". "Однако для Лукашенко, и даже еще больше для Путина, идея позволить людям выбирать свое правительство является анафемой. В видении Путина Россия, Украина и Белоруссия были ядром советской империи, и из группы уже вышла одна республика. Свободные и демократические выборы в Белоруссии не только рискуют принести правительство с другими идеями, но и могут вдохновить россиян последовать их примеру. Одной из возможных причин отравления Навального была его публичная симпатия к белорусским демонстрантам", - предполагает газета. "Вскоре Лукашенко должен навестить Путина в Москве, и он может обнаружить, что Кремль готов бросить его, чтобы успокоить ситуацию в Белоруссии. Москва также может попытаться втянуть ЕС в ту или иную форму диалога, который придаст легитимности поискам Россией пути разрешения кризиса в ее интересах. ЕС, также как и США, не должен играть такую роль, - считает редакция. - Любое участие Запада в переходном процессе, контролируемом Россией, поддержит утверждение Лукашенко и Путина о том, что уличные протесты - дело рук "внешних врагов". Это было бы предательством того, чего хотят и к на что надеются белорусы. Если и будет какой-либо диалог, то он должен быть с оппозицией в качестве полноправного участника". "Роль Запада - роль правительств, правозащитных организаций и общественности в социальных сетях - заключается в том, чтобы продемонстрировать многим отважным людям, которые отдали свои голоса за Тихановскую и которые выдержали избиения и аресты, просто требуя их подсчета, что свободные люди повсюду на их стороне и поддерживают их требование о новых выборах, освобождении всех задержанных и возвращении лидеров оппозиции, которых вынудили отправиться в изгнание. Этот месседж должен быть подчеркнут серьезными персональными санкциями - замораживанием счетов в иностранных банках, запретами на поездки и тому подобное - против приближенных Лукашенко и тех, кто фальсифицировал результаты выборов, а затем жестоко обращался с теми, кто осмеливался протестовать", - резюмирует The New York Times. Источник: The New York Times