12 апреля 2019 г. Марк Маццетти и Джулиан И. Барнс | The New York Times После ареста Джулиана Ассанжа российские загадки сохраняются "(...) В обнародованном в четверг обвинительном заключении, в котором Ассанжу вменяют в вину сговор с целью взлома компьютера Пентагона в 2010 году, не упоминается о центральной роли, которую проект WikiLeaks сыграл в российской кампании по подрыву шансов Хиллари Клинтон на президентский пост и по помощи в избрании президентом Дональда Трампа. Остается неясным, станет ли арест Ассанжа ключом к раскрытию каких-либо сохраняющихся загадок, окружающих россиян, кампанию Трампа и заговор с целью взлома выборов, - пишет The New York Times. - Министерство юстиции США потратило годы на изучение вопроса о том, сотрудничал ли Ассанж напрямую с российским правительством, но эксперты по правовым вопросам отмечают, что то, что известно о его деятельности в 2016 году, включая публикацию похищенных электронных писем, не является преступным, и поэтому будет трудно предъявить ему обвинения, связанные с российской кампанией вмешательства". Газета отмечает, что без ответа остается много важных вопросов, в том числе - "вопрос о том, что знал Ассанж, если вообще знал, о личности Guccifer 2.0, таинственного хакера, которого сотрудники американской разведки и правоохранительных органов называют прикрытием агентов российской военной разведки. Как свидетельствуют судебные документы, именно российская разведка - использовавшая персонаж Guccifer - предоставила Ассанжу тысячи электронных писем, украденных путем взлома Национального комитета Демократической партии и личного аккаунта Джона Д. Подесты, председателя кампании Клинтон". "Другой вопрос заключается в том, был ли Ассанж связующим звеном между русскими хакерами и кампанией Трампа, - подчеркивает газета, напоминая, что, "согласно январскому обвинительному заключению спецпрокурора Роберта Мюллера, во время кампании Ассанж обменивался электронными сообщениями с Дональдом Трампом-младшим, старшим сыном Трампа, и представитель кампании Трампа отправил Роджера Стоуна-младшего, давнего советника президента, чтобы получить информацию о взломанных письмах демократов". "Поскольку Мюллер завершил расследование без предъявления обвинения, которое напрямую связывало бы WikiLeaks, россиян и кампанию Трампа, это заставляет предположить, что прокуроры не нашли достаточных доказательств того, что Ассанж сознательно участвовал в заговоре с Россией с тем, чтобы помочь кампании Трампа", - предполагает The New York Times, добавляя, тем не менее, что новые детали о связях между кампанией Трампа и Ассанжем могут появиться на следующей неделе более полной версии доклада Мюллера. "Многие демократы и республиканцы по-прежнему убеждены, что Ассанж сознательно сотрудничал работал с российской разведкой. В четверг сенатор Ричард М. Барр, республиканец из Северной Каролины, являющийся председателем сенатского Комитета по разведке, заявил, что Ассанж и WikiLeaks "годами по сути действовали как ответвление российских разведывательных служб". Вице-председатель комитета, демократ-сенатор Марк Уорнер из Вирджинии заявил, что Ассанж стал "непосредственным участником российских усилий, нацеленных на подрыв Запада", - говорится в статье. Издание напоминает, что в начале карьеры Ассанжа "провозглашали борцом за прозрачность управления", но "именно публикация WikiLeaks материалов, похищенных российской разведкой в 2016 году, ужесточила взгляды представителей национальной безопасности США". "Подозрения подогревал и выбор момента. Его интервью в июне 2016 года, в котором он сообщал о готовящемся обнародовании электронных писем демократов, появилось через три дня после встречи в "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке между россиянами высокопоставленными чиновниками предвыборной кампании Трампа - встреча, организованная благодаря обещанию россиян предоставить дискредитирующую информацию о Клинтон", - сообщается в статье. - На протяжении всей кампании 2016 года Ассанж преуменьшал значение обвинений о российском вмешательстве и вводил публику в заблуждение относительно своего источника компрометирующих документов, опубликованных WikiLeaks". "Он предложил вознаграждение в размере 20 тыс. долларов за информацию об убийстве в Вашингтоне Сета Рича, молодого сотрудника Национального комитета Демократической партии, застреленного в результате очевидного уличного ограбления. Некоторые сторонники Трампа предположили, что именно Рич слил электронные письма комитета и что он был убит в отместку. Во время дискуссии в августе 2016 года на голландском телевидении об источниках информации WikiLeaks Ассанж внезапно поднял вопрос об убийстве Рича. "Я полагаю, это было просто ограбление? - спросил интервьюер. - Что вы предполагаете?" "Я предполагаю, что нашим источникам рисковать", - сказал Ассанж. "Затем он отказался признать, был ли Рич его источником", - заключает издание. Источник: The New York Times