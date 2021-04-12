Владимир Кара-Мурза: "Вся эта ситуация напоминает Кафку"

"39-летний российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза уже пережил два отравления. Он часто - и неохотно - слышит вопрос о том, почему он, несмотря на это, остается в России. Если бы такие люди, как он, или недавно отравленный Алексей Навальный, покинули бы страну, говорит он, это было бы величайшим подарком для Кремля", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Журналистка издания Зильке Бигалке побеседовала с оппозиционером.

Говоря о предстоящих осенью выборах в Госдуму, Кара-Мурза отметил: "Муниципальный уровень - практически последний в России, где есть хотя бы немного конкуренции. Там оппозиционеры все еще могут попасть в избирательный бюллетень. И когда им это удается, они обычно выигрывают. В марте у нас был форум в Москве, из примерно 200 участников 150 были избранными на муниципальном уровне депутатами из 56 различных регионов России. Мы пытались скоординироваться, создать площадку. Через 10 минут в помещение пришли около 80 вооруженных полицейских. (...) У отеля стояло 15 автозаков, на которых нас отвезли в разные полицейские участки Москвы. Как с юмором написал в Facebook Лев Шлосберг из либеральной партии "Яблоко", последний раз столько избранных депутатов было арестовано в одной комнате в 1918 году - когда Ленин разогнал Учредительное собрание. И это правда".

"Вся эта ситуация напоминает Кафку, - указал собеседник издания. - Через два дня после нашего форума министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил в Москву делегацию от "Хезболлы". Террористическая группа в Министерстве иностранных дел - это нормально. А избранные российские местные депутаты - нежелательные люди. Это безумие, такого и не придумаешь".

Говоря о том, вышли ли репрессии на новый качественный уровень, Кара-Мурза отметил: "Я бы сказал, что режим расширяет свою сеть. И: в прошлом власти все еще пытались найти повод для юридического преследования. Алексей Навальный оказался в тюрьме после показательного судебного процесса за мошенничество. Это нелепое дело, но они нашли фиктивную причину, чтобы посадить его. Теперь они, по-видимому, не видят в этом необходимости. Теперь они могут просто зайти в конференц-зал и арестовать всех".

"Алексея Навального пытают, по-другому это не описать. Когда кому-то, кто испытывает невероятную боль, отказывают в медицинской помощи, это сравнимо с пыткой. Теперь он еще объявил голодовку. Я не доктор, но нас, вероятно, отравили одним и тем же веществом. Возможно, он все еще страдает от последствий отравления", - рассказал собеседник издания.

Комментируя замечание журналистки о том, что в случае смерти Навального, Кремль окажется изолированным на международной арене, Кара-Мурза подчеркнул: "Они перешагнули уже так много красных линий, что, думаю, их это не волнует. Однако есть одна вещь, которая все еще может оказать воздействие, - это большая экономическая взаимозависимость между Россией и Европейским Союзом. В частности, Германия, учитывая "Северный поток-2" и биографию Путина, может оказать влияние. Единственное, что может спасти Навального, - это прямое вмешательство западных правительств. Канцлер Ангела Меркель должна лично позвонить Путину и напомнить ему, что Россия юридически обязана выполнять решения ЕСПЧ".

Отвечая на вопрос о том, растет ли среди оппозиционеров страх на фоне обысков, уголовных дел и покушений на убийство, Кара-Мурза указал: "После того, как нас арестовали на форуме, на следующий день я встретился со многими участниками лично, за чашкой кофе или чая. Около трети участников форума были запуганы после рейда и ушли. Две трети сказали: если власть так реагирует на нас, то теперь мы будем еще активнее. Мы часто наблюдаем это, в том числе и на протестах. Там арестовывают много молодых людей, некоторые впервые участвуют в демонстрации. Потом они сидят в заключении 15 дней, выходят, и большинство говорит: в следующий раз пойдем снова. Если власти нас так боятся, мы снова пойдем на протест. Это Россия завтрашнего дня, Путин - день вчерашний. Это дает мне надежду".