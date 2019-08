12 августа 2019 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post В век MeToo россиянки находят, чем рассмешить "Женщины перешучивались со зрителями, иронизируя на темы менопаузы, женских гениталий и того, каково это - быть не замужем в современной России. Была даже хохма насчет убийства мужа. (...) Это - российская стенд-ап комедия, версия Me Too", - пишет The Washington Post о выступлениях женщин стенд-ап-комиков на фестивале Stand-Up в Санкт-Петербурге, проводившемся в июне уже в шестой раз. "(...) Все чаще российские комики-женщины выходят на сцену, чтобы бросить вызов статус-кво. (...) Во многих отношениях Россия отстает на шаг от феминизма в той форме, в какой его определяют в некоторых частях Запада и других местах. Хотя коммунизм дал советским женщинам ключевые свободы на десятилетия раньше, чем их получили их западные сестры - от права голоса до легального аборта и декретного отпуска, в стране преобладают сексизм и старомодные гендерные стереотипы, - пишет автор публикации Эми Феррис-Ротман. - Но такая ситуация не ограничивается Россией. Выделяет Россию то, что это редко становилось хлебом для комиков". "В России всегда виноваты женщины, а мужчины невиновны", - замечает 36-летняя Юлия Ахмедова, которая только что закончила свой тур Harrasment ("Нет харрасменту"), первое женское стенд-ап представление, которое когда-либо гастролировало по стране. "По сравнению с западной традицией стенд-апа, в России это явление относительно новое. Стенд-ап впервые появился здесь в середине 2000-х годов, и тогда в небольших барах выступали исключительно мужчины. Телевизионные шоу, посвященные жанру, появились десятилетие спустя. Но недавний выход на сцену женщин и то, что они быстро стали известными, создали пространство, в котором российские женщины могут поучаствовать, выразить свое мнение и включиться в битву полов", - пишет газета, отмечая, что Ахмедова была одной из 56 женщин - пятой части всех комиков - на фестивале StandAp. (...) В простой подаче в стенд-апе "есть особая привлекательность для поколения российских женщин, стремящихся принять идеалы феминизма - к этому термину до недавнего времени большинство россиянок относились с презрением. 29-летней Виктории Складчиковой (...) развитие российского стенд-апа напоминает ситуацию в США в 1960-х годах. "У нас все еще есть этот стереотип, что женщины не могут быть смешными", - говорит она. Регулярно выступающая на московских тусовках Складчикова отмечает, что ее передергивает, когда мужчины-ведущие в клубах призывают аудиторию "поддержать девушек". "Зрители не должны нас жалеть, - считает она. - Не должно быть гендерного разделения. Слава Богу, женщины занимаются стенд-апом, и мы доказываем, что женский юмор существует". "(...) Во время турне Ахмедовой, охватившего 25 городов, которое завершилось в мае, она откровенно говорила о сексуальных домогательствах и депрессии - обе эти темы в значительной степени закрыты в российском социальном пространстве. (...) "В нашем обществе, если к 30 годам вы не состоите в браке и у вас нет детей, вы полный неудачник. Женщины более старшего возраста благодарят меня за то, что я показываю, что после 35 лет жизнь есть, и это делает меня счастливой", - говорит она. (...) "В рамках традиционалистской идеологии при президенте Владимире Путине права российских женщин ущемляются как никогда, - считает автор публикации. - Страна свыкается с частичной декриминализацией бытового насилия два года назад в соответствии с законом, подписанным Путиным. (...)". "Прогресс движется медленно. Когда американский комик Луи Си Кей признался в сексуальных домогательствах два года назад, коллеги-мужчины Ахмедовой никак не могли понять, в связи с чем вся суета", - говорится в статье. "В России единственная вещь, которая шокирует - это изнасилование. А он никого не насиловал, так что это не имело значения", - сказала она. (..) В некоторых городах после выступления к ней подходили мужчины и просили разрешения сделать селфи. "Они хватали меня за руки говорили: "Надеюсь, это не считается харрасментом", а потом смеялись". Источник: The Washington Post