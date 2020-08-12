Обыски в связи с отмыванием денег и налоговыми махинациями

"Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о больших суммах, фиктивных компаниях и налоговых оазисах", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"(...) Во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции (BKA) по поручению прокуратуры Франкфурта провели обыски в офисных помещениях компании в Бранденбурге, специализирующейся на импорте и экспорте, а также в квартире одного обвиняемого. Обвинители вменяют ему в вину то, что он осуществлял не связанные с деятельностью компании платежи для физических лиц в России через сеть по отмыванию денег "Ландромат Тройка", в отношении которой федеральное ведомство уже давно ведет расследование".

"Название структуры связано с бывшей российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог". С помощью счетов в банках прибалтийских стран она поддерживала широкую сеть офшорных компаний и таким образом управляла денежными потоками. Предполагается, что подозреваемый использовал эти структуры, чтобы перевести заграничным компаниям 7 млн евро. Согласно имеющейся информации, BKA получило доступ к данным "Ландромата Тройка" в начале 2019 года. По проведенным ранее оценкам, на счета немецких банков поступило до 190 млн евро", - говорится в статье.

"Прибалтика также находится в центре крупнейшего на сегодняшний день скандала с отмыванием денег в Европе: через филиал Danske Bank в Таллине в период с 2007 по 2015 год были осуществлены подозрительные транзакции в объеме до 200 млрд евро. В поле зрения следователей попал и шведский Swedbank. Банк подозревается в том, что в период с 2014 года по март 2019 года он осуществил через Прибалтику, в частности через Эстонию, подозрительные транзакции на сумму почти 37 млрд евро", - напоминает издание.

"В другом случае правоохранители из Франкфурта совместно с BKA ведут расследование в отношении немецких клиентов банка, расположенного в Пуэрто-Рико. Обвиняемые подозреваются в уклонении от уплаты налогов. С помощью банка они основали офшорные компании с тем, чтобы избежать уплаты налога на доход с капитала. (...) Поводом для расследования якобы стали данные клиентов, ставшие известными благодаря утечке финансовой информации. Летом 2017 года федеральное ведомство в Висбадене купило базу данных из нескольких миллионов файлов из "Панамского досье". В свое время СМИ писали, что цена покупки составила 5 млн евро. Во вторник в ответе на запрос прокуратура сообщила, что речь идет о другой утечке данных, о которой известно BKA", - передает Frankfurter Allgemeine.