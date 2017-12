12 декабря 2017 г. Натали Нугайред | The Guardian Нам нужно строить планы насчет России после Путина "До 1991 года едва ли кто-то стал бы пророчить распад СССР, а сейчас почти никто не решается предсказать конец путинизма. Среди западных официальных лиц и экспертов, да и в самой России, широко распространено убеждение, что Путин продержится еще долго", - пишет колумнист The Guardian Натали Нугайред. Рассматривая две точки зрения на будущее России, Нугайред приводит анекдот: "Российский журналист однажды спросил Бориса Ельцина, как, по его мнению, обстоят дела в стране. "Хорошо!" - воскликнул тот. Когда журналист попросил дать более развернутый ответ, Ельцин прогремел: "Не очень хорошо!" Раскрывая одну из точек зрения, автор статьи пишет: "Россия сегодня ведет войну в Сирии и на Украине, и это новая норма, а не преходящий этап. Российское общество восприняло идеи агрессивного национализма и антизападные настроения. Россия не заинтересована в разрешении конфликтных ситуаций и рассматривает использование силы как ключевой инструмент в достижении внешнеполитических целей. Ее ВВП составляет треть от итальянского, она не смогла диверсифицировать экономику, но Путин компенсирует это повышением международного престижа России. Он отвлекает внимание от слабых мест внутри России, извлекая выгоды из слабостей Запада, усугубившихся с президентством Трампа. Путин в хорошей форме и протянет еще долго". С противоположной точки зрения, менее распространенной, все это недолговечно, пишет Нугайред. "Перед Путиным стоит проблема передачи власти в нефтегазовом государстве со стагнирующей экономикой", откуда талантливая молодежь "эмигрирует толпами". "Россия обречена на упадок. Возрождающийся Китай тяжело дышит ей в затылок. Планы Путина по Евразийскому союзу - пустой звук. Выспренный национализм себя изживет. Путинизм неизбежно завершится", - описывает журналистка. От выбора точки зрения зависит то, как вести себя с Россией, указывает автор статьи: "если путинизм в его нынешней форме продолжит существовать, Россию необходимо сдерживать", если же "путинизм постепенно начинает переживать последние конвульсии, имеет смысл готовиться к важным переменам в России". Во втором случае, пишет журналистка, России придется "повернуться к Европе ради модернизации и стабильности", и тогда ей "следует предложить программу сближения с Западом на жестких условиях, включая полный вывод войск из Украины, Грузии и Молдавии". "Первая точка зрения представляется намного более реалистичной. Во второй можно обнаружить некоторую надежду", - отмечает Нугайред. Источник: The Guardian