Спорт для русских - это продолжение войны, но другими средствами

"В то время как в СССР профессиональный спорт служил для того, чтобы показать превосходство советского государства, в России он служит для того, чтобы восстановиться после его краха. Для этого все средства хороши", - считает Николай Клименюк, журналист Neue Zürcher Zeitung.

В связи с отстранением России от участия в Олимпиаде 2018 года, во время Игр не прозвучит российского гимна. "При этом именно с гимна Владимир Путин начал свой рывок в советское прошлое уже в первый год своего президентства", - отмечает автор. После распада Советского Союза у используемой в качестве гимна России "Патриотической песни" Михаила Глинки не было текста, и Путин, несмотря на масштабные протесты интеллигенции и правозащитников, вернул старый советский гимн - как отмечал Кремль, по настоятельной просьбе спортсменов, которые не имели возможности спеть гимн на Олимпиаде 2000 года.

"То, что теперь спортсмены снова будут молчаливо стоять на пьедестале, вероятно, воспринимается многими россиянами как чудовищное поражение", - пишет журналист.

По мнению автора, профессиональный спорт в России, как и в СССР, является делом государственной важности. "Но тогда, во времена холодной войны, спорт должен был доказать превосходство социалистической системы. В глазах многих россиян, однако, горькое поражение в холодной войне потерпела не система, а страна, которая теперь всеми средствами пытается вновь завоевать себе справедливое место в мире", - говорится в статье.

Лыжные трассы и теннисные корты становятся полем боя, а каждая заработанная медаль означает выигранную битву в войне, которую Россия ведет против всего мира, считает Николай Клименюк. "Допинг в этой войне - это всего лишь тайное оружие, с помощью которого побеждают в битвах. Само собой разумеется, что на войне важна только победа. То, что на войне и самому нужно соблюдать правила, безжалостно высмеивалось еще в Советском Союзе", - пишет журналист.

"Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала в путинской России центральной частью новой государственной идеологии. Каждая новая победа - это продолжение великой победы того времени", - уверен автор. По его мнению, зимние Игры в субтропическом Сочи должны были показать миру новую победоносную Россию, которая пренебрегает всеми правилами и благодаря этому играючи преодолевает природу и своих противников. "Победитель получает все, поэтому, должно быть, неудивительно, что символическая война привела к настоящей войне. Опьяненное олимпийскими победами, российское правительство отдало приказ о нападении на Украину и аннексии Крыма, и российское общество возликовало", - говорится в публикации.

"После этого в российском спорте не осталось ничего от спорта", - утверждает журналист.

В России спорт, в отличие от других стран, не приносит большого дохода. Так, футбольные клубы терпят огромные убытки и финансируются государством, околоправительственными олигархами или фан-клубами. Массовый спорт развит слабо, здесь не идет речи об удовольствии от занятий спортом или тем более о здоровье. Так, в последнее время участились сообщения о несчастных случаях на школьных уроках физкультуры: от детей требуют высоких результатов, даже если у них проблемы с сердцем и дыханием, передает издание.

Особенно показательным примером того, в каком состоянии находится российский спорт, автор считает судьбу легендарной российской фигуристки Ирины Родниной. 68-летняя чемпионка вернулась из США в Россию, чтобы с поддержкой государства построить спортивные школы для молодежи по всей стране. "Из большого проекта ничего не вышло, вместо этого Роднина вместе с десятками других бывших спортсменов оказалась в Государственной Думе и появляется в заголовках новостей с патриотической пропагандой и расистскими сообщениями в Twitter. Это роль, которую отводит своим спортсменам российское государство: показывать всем Обамам этого мира банан, как в известном твите Ирины Родниной", - пишет в заключение журналист.