12 декабря 2019 г. Редакция | The New York Times Президент Украины выступает против России в одиночестве "Отсутствие американского интереса стало очевидным, когда президенты России и Украины встретились в Париже", - пишет в редакционной статье The New York Times. "На протяжении слушаний по делу об импичменте американская военная помощь Украине изображалась как способ, которым дружественный гигант может помочь Давиду отбиться от сокрушительного Голиафа - мол, тот, если его не остановить, продолжит свое неистовство. Такова общая картина. А сложные детали российско-украинского конфликта и то, как администрация Трампа подвела Украину, стали ясны в понедельник, когда президент Украины Владимир Зеленский провел свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным", - пишет редакция газеты. "(...) Разрешение конфликта стало главным предвыборным обещанием нового президента. Это было главной причиной, по которой он так срочно стремился к встрече в Белом доме и, как узнал мир, не видел иного выбора, кроме как унизиться, чтобы добиться ее, когда Трамп потребовал политических одолжений", - говорится в статье. "В Париже у Зеленского, политического новичка, стоящего лицом к лицу с влиятельным мастером геополитической интриги, было мало карт, которые можно было бы разыграть при отсутствии американцев в его углу ринга. С Соединенными Штатами у него был бы патрон, который мог бы удержать Украину в бою и который контролировал бы единственное оружие, которого боится Кремль - санкции, наложенные на Россию за ее атаки на Украину и захват Крыма. США никогда не являлись формальным участником минского процесса, - признает редакция. - Но многие чиновники консультировали их правительство и информировали американское правительство о сложном положении дел. Многие из них были лицами, задействованными в слушаниях по импичменту: Курт Волкер, бывший специальный посланник по вопросам мирного процесса; Мэри Йованович, бывший посол в Киеве; Фиона Хилл, бывший советник по вопросам Европы и России в Белом доме. Все они оставили свои посты. (...) Как дают понять свидетельские показания, все они были отодвинуты в сторону президентом, который предпочел Путина украинцам, рассматривал поддержку Украины всего лишь как цену за политические одолжения и ограничил свои усилия по освобождению Украины от российской агрессии словами, сказанными Зеленскому во время встречи в ООН в сентябре: "Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему". "(...) Презрение Трампа к Украине было продемонстрировано во вторник, когда он пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белый дом для проведения того, что, по словам президента в Twitter, стало "очень хорошей встречей" - чиновник российского кабинета министров получил встречу, в которой Трамп отказал президенту Украины. (...)", - указывает газета. "Встреча Зеленского с Путиным завершилась некоторыми примирительными словами и жестами, включая еще одно прекращение огня и обмен пленными, но не реальным прогрессом в направлении прекращения конфликта. Зеленский, неофит в политике, не может достичь прогресса в одиночку. Реальное разрешение требует разрядки в возобновившейся борьбе между Востоком и Западом, в которой Украина является ключевой пешкой", - отмечается в публикации. "Как показали все американские эксперты по Украине на слушаниях по импичменту, Зеленскому нужна была встреча с Трампом, чтобы укрепить свои позиции в противовес России и продемонстрировать своему народу, что они не одиноки. Макрон и Меркель изо всех сил пытались прийти на выручку, и Зеленский проявил мужество, согласившись встретиться с г Путиным без ощутимой поддержки со стороны Вашингтона, но отсутствие американцев было очевидным и тревожащим", заключает The New York Times. Источник: The New York Times