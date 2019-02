12 февраля 2019 г. Майкл Швирц | The New York Times Болгария возобновила расследование отравления, ссылаясь на возможные связи с Россией и атакой на Скрипалей "Болгарские власти возобновили уголовное расследование по факту отравления известного торговца оружием в связи с вопросами о возможной связи этого инцидента с атакой с применением нервно-паралитического агента в отношении Сергея Скрипаля, бывшего российского шпиона, отравленного в Великобритании в прошлом году", - передает The New York Times. "Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил в понедельник, что подозреваемый офицер российской разведки, которого в публикациях на прошлой неделе обозначили как человека, потенциально причастного к делу Скрипаля, также посещал Болгарию в апреле 2015 года, примерно в то время, когда неизвестным веществом был отравлен торговец Емельян Гебрев, - пишет газета. - На прошлой неделе британская газета The Telegraph сообщила, что в поездке в Великобританию прошлой весной двоих человек, обвиняемых в отравлении - которых британские власти считают действующими офицерами агентства российский военной разведки - сопровождал третий человек, офицер, использующий имя Сергея Федотова. В своем заявлении в понедельник Цацаров указал, что тот же человек в 2015 году трижды посещал Болгарию, подтвердив доклад, опубликованный на прошлой неделе сайтом расследований Bellingcat". Издание напоминает, что российское правительство отрицает какую-либо причастность к атаке на Скрипаля, а два россиянина, названных британскими властями, заявили, что они были туристами. Получить комментарии Гебрева, который остался жив после отравления, не удалось, говорится в публикации. Ранее он заявил болгарским новостным изданиям, что не знает, зачем кто-то хочет отравить его. "Изначально медики считали, что у Гебрева случился инсульт после того, как он потерял сознание (...) и впал в кому, - сообщается в статье. - Однако когда его сын и один из руководителей его компании были госпитализированы с похожими симптомами вскоре после того, власти открыли уголовное расследование по подозрению в отравлении". "Следователи до сих пор не могли определить вещество, использованное для его отравления. По словам Цацарова, финская лаборатория, привлеченная Гебревым к расследованию, обнаружила следы органофосфатов, которые используются в удобрениях, но не нашла признаков веществ, запрещенных Конвенцией по химическому оружию. Следователи также нашли высокую концентрацию хлора в рукколе в салате, который ел Гебрев примерно в то время, когда он, как считается, был отравлен, сообщил Цацаров". "По словам Цацарова, власти приняли решение возобновить расследования в октябре после того, как Гебрев указал на ту вероятность, что вещество, примененное в отравлении, может быть "Новичком", тем же нервным агентом, который был использован в отношении Скрипаля", - говорится в публикации. Источник: The New York Times