Напряженность между Москвой и Анкарой вокруг Сирии

"(...) Во вторник на северо-западе Сирии был сбит вертолет сирийской армии, предположительно турецкой ракетой, погибли два пилота. Такое событие может усилить обострившуюся в последние несколько дней напряженность в провинции Идлиб. Этот последний регион Сирии, все еще удерживаемый повстанцами, постепенно захватывают силы режима Дамаска при поддержке российской армии. Турция, поддерживающая повстанцев и разместившая войска на фронте, в том числе в "наблюдательных пунктах", потеряла восемь военных, убитых на прошлой неделе в ходе сирийских бомбардировок. Кроме того, по мнению Анкары, во вторник был пересечен новый опасный предел из-за повторного взятия сирийской армией, впервые с 2012 года, такой стратегической оси, как шоссе Дамаск-Алеппо", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"В этом контексте в очередной раз обострилась ситуация в отношениях между Турцией и Россией. После гибели турецких военных Реджеп Тайип Эрдоган во вторник жестко предупредил сирийский режим. "Чем больше они будут атаковать наших военных, тем дороже они за это заплатят", - заявил президент Турции, отдав приказ бомбить сирийские цели. Министерство обороны Турции заявило, что, помимо уничтожения вертолета, были убиты десятки сирийских военных. Это послание адресовано не только Сирии, но и ее надежному российскому союзнику", - отмечает автор статьи.

"Турция призвала Россию прекратить нападения на свои наблюдательные посты; Кремль ей ответил, что считает "недопустимой любую террористическую активность, которая направлена против вооруженных сил Сирии и российских военных объектов", ссылаясь на действия, предпринятые сирийскими повстанцами из Идлиба", - передает Le Figaro.

"(...) Диалог между Москвой и Анкарой, судя по всему, застопорился. В субботу российская делегация, которая прибыла для обсуждения сирийского наступления в Идлибе, покинула Анкару без достижения какого-либо соглашения о прекращении боевых действий. В Москве упоминается о возможной встрече Владимира Путина и его турецкого коллеги", - отмечается в публикации.

"(...) В конце концов, несмотря на свою непредсказуемость, импульсивность и неуемные геополитические амбиции, Эрдоган сейчас нужен Кремлю", - считает Максим Юсин, обозреватель российской газеты "Коммерсант". И добавляет: "И Владимир Путин нужен турецкому президенту, у которого в мире не так много союзников".