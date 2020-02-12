Загадочное исчезновение блогера Чэня Цюши, расследовавшего эпидемию коронавируса

"(...) В одном из своих последних видео Чэнь Цюши появился на экране с темными кругами под глазами. "Я боюсь. Передо мной - вирус. За мной - юридическая и административная власть Китая". Прошло десять дней с тех пор, как он прибыл в Ухань, где он посетил все горячие точки катастрофы в области здравоохранения: больницы, супермаркеты, похоронные бюро, семьи жертв, волонтерское такси...", - пишет журналист Le Monde Симон Леплатр.

"Гражданский журналист неустанно шагал по городу со смартфоном и селфи-палкой в руках. Похоже, он был в отчаянии. "Не хватает масок, защитной одежды, снаряжения, а главное - не хватает диагностических комплектов. Без этих наборов невозможно проверить, есть ли у вас коронавирус, вы можете лишь сами подвергнуть себя карантину у себя дома". Несмотря на страх, он пообещал продолжать работать до тех пор, пока продолжается кризис", - передает газета.

"Но с 6 февраля Чэнь Цюши больше не давал о себе знать. Родственники, которые имеют доступ к его учетной записи в Twitter, разместили видео его матери, звавшей на помощь. "Сегодня вечером Цюши сказал, что он собирается посетить полевой госпиталь. С того вечера с 7 до 8 часов он перестал отвечать. Я прошу вас помочь нам найти его, заранее благодарю". После этого полиция проинформировала его мать о том, что Чэнь Цюши был "помещен на карантин", - пересказывает Сюй Сяодун, специалист по боевым искусствам, ставший блогером, который близок к Чену. Так называемый карантин по той причине, что он провел слишком много времени в больницах, очень напоминает содержание под стражей в тайном месте, поскольку он при этом лишен средств связи", - отмечается в статье.

"(...) Этот адвокат, ставший независимым журналистом, знал, чего ожидать. В начале февраля он объявил, что на его семью оказывалось давление со стороны полиции. После опубликования его первого видео из Уханя в главной социальной сети Китая WeChat его аккаунт был заблокирован на месяц. Позже он обнаружил, что простое упоминание его имени или размещение скриншота его видео может привести к блокировке аккаунтов в WeChat или Weibo, китайском Twitter", - указывает автор статьи.

"(...) Засекречивание местонахождения Чэнь Цюши с 6 февраля является частью переломного момента в управлении пропагандой о коронавирусе. В течение первых двух недель после того, как 20 января центральные власти признали опасность ситуации, онлайн-критикам было предоставлено весьма относительное пространство для высказывания. Такие китайские газеты, как Caixin и Sanlian, смогли поехать в Ухань и провести там углубленное расследование недостатков в управлении кризисом со стороны местных властей", - пишет Леплатр.

"Однако начиная с 3 февраля цензура значительно усилилась. У тысяч людей были заблокированы их аккаунты в WeChat за публикацию комментариев о коронавирусе. В то же время министерство пропаганды объявило об отправке в Ухань 300 журналистов, чтобы "рассказывать волнующие истории о людях, которые борются с коронавирусом (...), и показать единство китайцев, столкнувшихся с коронавирусом", по данным агентства "Новый Китай".

"Однако объявление 7 февраля о смерти Ли Вэньляна, врача, попытавшегося поднять тревогу в конце декабря в частной группе WeChat, помешало этим усилиям взять ситуацию в свои руки. Доктор, который был арестован полицией за свои предупреждения, сам умер от коронавируса, что вызвало всплеск сочувствия к нему и негодование против властей. На Weibo миллионы людей стали требовать свободы слова", - сообщает автор статьи.

"Петиция, направленная несколькими китайскими учеными в адрес Национального народного конгресса, ежегодное заседание которого должно открыться 5 марта, если оно к тому времени не будет перенесено, уже собрала несколько сотен подписей в интернете. Некоторые проводят параллель с Чэнем Цюши, который исчез в то же самое время: "Мы не хотим второго Ли Вэньляна", - написал один пользователь Weibo. Этот комментарий был быстро удален", - резюмирует Le Monde.