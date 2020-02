12 февраля 2020 г. Эндрю Креймер | The New York Times Политические перестановки на Украине затрагивают лиц, фигурирующих в деле импичмента президента Трампа "Последствия кадровых перестановок, проведенных президентом Украины Владимиром Зеленским, могут ощущаться и в американской политике, но, похоже, они вызваны внутренними разногласиями между правительством и противоречивым олигархом", - пишет The New York Times. "Во вторник президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своей администрации в результате кадровых перестановок, которые затронули центральные фигуры украинской стороны событий, приведших к процессу импичмента президента Трампа. Перестановки в Киеве, столице Украины, стали новым доказательством того, насколько глубоко переплетены украинская и американская политика", - отмечает газета. "Новый глава администрации Андрей Ермак прошлым летом вел переговоры с личным адвокатом президента Трампа Рудольфом В. Джулиани на фоне того, как Джулиани и американские дипломаты оказывали давление на Украину с тем, чтобы начать расследования, которые должны были принести политическую выгоду Трампу. Ермак, который в то время был высокопоставленным советником президента по внешней политике, стремился поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа", - передает The New York Times. "Человек, которого он заменил, Андрей Богдан, бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, по сообщениям, стал руководителем аппарата в прошлом году в противовес возражениям Джулиани. В то время Джулиани был в разногласиях с Коломойским, но позже решил сотрудничать с коллегами Коломойского в своих поисках улик против политических врагов Трампа", - напоминает издание. "Тем не менее, похоже, что эта перестановка больше связана с внутренними тенденциями на Украине - в частности, с усиливающимся конфликтом между администрацией Зеленского и Коломойским, миллиардером с активами в областях нефти, телевидения и недвижимости, который был замешан в крупном банковском скандале", - отмечает автор публикации Эндрю Креймер. "Имя Ермака часто всплывало в ходе расследования по делу об импичменте в Палате представителей Конгресса США. В ходе переговоров и обмена текстовыми сообщениями с ним Джулиани и дипломаты Соединенных Штатов добивались объявления о начале расследований на Украине, в том числе одного по делу бывшего вице-президента Джозефа Р. Байдена-младшего и его семьи, при этом отказывая украинской стороне в посещении Белого дома и военной помощи", - констатирует газета. "Позже Ермак стремился сгладить отношения во время слушаний по импичменту. После того, как посол Трампа в Европейском союзе Гордон Сондленд дал показания, что он сообщил Ермаку, что военная помощь, "вероятно", связана с объявлением о расследованиях - что является ключевым обвинением демократов по этому делу - Ермак сказал журналисту, что он не помнит эту часть разговора. Этот комментарий подкрепил защиту Трампа". "Ермак пытается представить себя как человека, который может вести переговоры с американцами", - заявил в телефонном интервью редактор журнала Ukraine World Владимир Ермоленко. По его словам, эта позиция может помочь Ермаку в его новой роли, хотя Зеленский продвинул его главным образом по внутренним причинам". (...) "Коломойский раздражает чиновников в правительстве Зеленского, выступая против земельной реформы и соглашения с Международным валютным фондом. Сделка с МВФ обещает привлечь помощь на миллиарды долларов на Украину, хотя она и вредит деловым интересам Коломойского . (...) "Коломойский - это токсичная фигура на Западе", - считает Ермоленко, и Зеленский, похоже, предпринимает шаги для того, чтобы выжить его союзников из правительства". "Один из признаков этого конфликта появился в этом месяце, когда агенты внутренней разведки обыскали офис близкого союзника Коломойского Александра Дубинского в связи со скандалом, связанным с электронным прослушиванием. Кроме того, сообщалось, что Ермак и Богдан, коллега Коломойского, имели разногласия по поводу назначений в городскую администрацию Киева. (...)", - говорится в статье. "Хотя причины отодвигания Коломойского в сторону могут быть внутренними, они могут также срезонировать и в американской политике. Коломойский был периодическим союзником Джулиани в его усилиях на Украине. (...) Например, среди тех, с кем Джулиани встречался во время поездки в Киев, был Дубинский, коллега Коломойского, чей офис позднее был обыскан местными спецслужбами. Неясно, указывают ли эти обыски и отстранение Богдана на то, что тех, кто помогал Джулиани, отодвигают в сторону", - отмечается в публикации. (...) Источник: The New York Times