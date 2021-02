12 февраля 2021 г. Редакция | Financial Times Провальный визит в Москву - пробуждающий сигнал для ЕС (...) Жозеп Боррель "отправился в Москву, предлагая разрядку и более тесное сотрудничество, несмотря на серьезное ухудшение отношений из-за агрессии Владимира Путина за рубежом и авторитаризма внутри страны. В ответ Москва выразила презрение к ЕС как к "ненадежному партнеру" и выслала трех европейских дипломатов. Поездка Борреля была несвоевременной и плохо продуманной, учитывая возмущение европейцев попыткой убийства российского оппозиционного лидера Алексея Навального, его тюремным заключением по сфабрикованным обвинениям и подавлением последовавших за этим массовых протестов по всей стране. У этого визита не было четкой цели", - пишет Financial Times в редакционной статье. "На неловкой пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства ЕС предоставил Кремлю возможность для пропаганды, превознося российскую вакцину от коронавируса и критикуя политику США в отношении Кубы. Ему не удалось отстоять свою позицию рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это фиаско еще больше подорвало доверие к Европейской комиссии, вице-президентом которой является Боррель, после того, как она неправильно распорядилась закупками вакцин", - говорится в статье. "В то время, когда России было нужно показать европейскую силу, ей показали слабость. За промашками Борреля стоит отсутствие стратегии ЕС в отношении того, как вести дела с Кремлем. Похвальная решимость союза сохранить экономические санкции, введенные после аннексии Москвой Крыма и ее войны на востоке Украины, стала оправданием для бездействия в чем-либо еще. ЕС глубоко расколот по поводу введения дальнейших финансовых наказаний. Берлин, похоже, полон решимости не жертвовать трубопроводом "Северный поток - 2", по которому российский газ поступает в Европу. Боррель поехал в Москву без кнута и с половиной пряника. Президент Франции Эммануэль Макрон 18 месяцев назад попытался перезагрузить отношения с Россией, вызвав раздражение других столиц ЕС своей односторонней инициативой. Неудивительно, что она обернулась провалом, и Кремль ничего не дал взамен. Эта последняя кампания добавила позора к этому провалу", - пишет редакция газеты. (...) Боррель назвал свою "очень сложную" поездку в Москву поворотным моментом в отношениях с Россией. Если из этого дипломатического фиаско может получиться что-то хорошее, так это то, что оно может побудить ЕС к более решительным действиям. Унизив Борреля, Москва унизила ЕС. Это не может остаться без ответа", - заключает FT. Источник: Financial Times