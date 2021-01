12 января 2021 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Популист, заключенный, президент: на выборах в Киргизии побеждает осужденный похититель "Политик-популист и осужденный похититель одержал убедительную победу в воскресенье на внеочередных президентских выборах в Киргизии, спровоцированных народным восстанием против предыдущего правительства. Садыр Жапаров, победивший кандидат, получил почти 80% голосов, согласно данным центральной избирательной комиссии этой горной страны, единственной демократической страны в Центральной Азии. Более 80% избирателей также поддержали предложение Жапарова о перераспределении политической власти от парламента к президенту", - пишет The New York Times. "В сентябре 52-летний Жапаров все еще находился в тюрьме, отбывая длительный срок за организацию похищения областного губернатора - обвинение, которое он осудил как политически мотивированное. В результате жестоких волнений, разразившихся в октябре из-за спорных парламентских выборов, Жапаров вышел из тюремной камеры и занял кресло премьер-министра. Несколько дней спустя он занял временный президентский пост, прежде чем уйти в отставку и баллотироваться на этот пост. Главный следственный орган страны быстро отменил приговор Жапарова", - напоминает газета. "Жапаров, которого его критики осуждали как коррумпированного националиста, связанного с организованной преступностью, пытался консолидировать общество в поддержку своей кампании. (...). Бывшая советская республика, не имеющая выхода к морю, с населением 6,3 млн человек, периодически сталкивается с политической борьбой. Трое из ее президентов, в том числе непосредственный предшественник Жапарова Сооронбай Жээнбеков, были свергнуты в результате сопровождавшихся насилием восстаний после обретения страной независимости от Москвы в 1991 году. Глубокая бедность, клановое соперничество и региональные разногласия между севером и югом мешали сменявшим друг друга правительствам осуществлять полный контроль над страной. Многие правительства были коррумпированы, получая прибыль от доходных контрабандистских маршрутов, проходящих через страну из Китая", - говорится в статье. "Во время последних политических беспорядков протестующие захватили главное правительственное здание, в котором находятся парламент и офис президента. Возмущенная заслуживающими доверия утверждениями о широко распространенной покупке голосов на парламентских выборах прошлой осенью, жестокая толпа штурмом взяла здание, оставив после себя груды мусора", - отмечается в статье. "После протестов президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема Киргизии заключается в том, что ее элиты пытаются "наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран". "Там постоянно, на мой взгляд, [происходит] забегание вперед (...)", - сказал Путин на пресс-конференции в декабре. В то же время в Киргизии "уровень политического сознания, уровень зрелости институтов" не такие, "как, скажем, во Франции". "Стремясь расширить свои полномочия, Жапаров, похоже, следует примеру Путина, - констатирует газета. - Но этот путь может быть рискованным. Курманбек Бакиев, еще один предшественник Жапарова, в течение своего срока правления в 2005-2010 годах пытался консолидировать все рычаги власти в своих руках. В итоге он был свергнут в ходе кровавого бунта". "Киргизия - страна, где русский является государственным языком, и она тесно связана с Москвой. Во время своей кампании Жапаров пообещал поддерживать с ней связи. Россия управляет авиабазой недалеко от Бишкека и также является основным направлением для сотен тысяч рабочих-мигрантов из Киргизии. (...) Еще один ключевой партнер Киргизии - соседний Китай. Экономический гигант на востоке - главный инвестор в обедневшую экономику страны и главный кредитор правительства", - указывает издание. (...) Источник: The New York Times