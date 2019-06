12 июня 2019 г. Люк Хардинг и Джейсон Берк | The Guardian Просочившиеся в прессу документы свидетельствует о попытках России распространять влияние в Африке "Россия пытается укрепить свое присутствие, по крайней мере, в 13 странах Африки, налаживая отношения с нынешними правителями, заключая военные сделки и обихаживая новое поколение "лидеров" и тайных "агентов". Это следует из просочившихся в прессу документов", - сообщает The Guardian. "Миссию по усилению российского влияния на континенте возглавляет Евгений Пригожин, бизнесмен из Санкт-Петербурга, который является близким союзником российского президента Владимира Путина. Одной из целей является "выдавить" США и бывшие колониальные державы Великобритании и Франции из региона. Другая цель - нейтрализовать "прозападные" восстания, говорится в документах". "(...) Документы демонстрируют масштаб операций последнего времени в Африке, связанных с Пригожиным, и стремление Москвы превратить регион в стратегический центр. Многочисленные фирмы, связанные с олигархом, включая [частную военную компанию] "Вагнер", известны сотрудникам как "Компания". Документы заставляют предположить, что деятельность "Компании" координируется с высокопоставленными чиновниками в российских министерствах иностранных дел и обороны", - отмечается в публикации. "(...) У России есть военное присутствие и миротворческая миссия в Центральноафриканской Республике. ЦАР называют "стратегически важной" и "буферной зоной между мусульманским севером и христианским югом". Это позволяет Москве расширяться "на континенте", а российским компаниям - заключать выгодные сделки, связанные с полезными ископаемыми, говорится в документах". The Guardian напоминает, что 24 мая Кремль объявил, что отправляет группу военных специалистов в соседнюю Демократическую Республику Конго для обслуживания военной техники российского производства. А в октябре на черноморском курорте Сочи пройдет первый в истории российско-африканский саммит. "Просочившиеся документы были получены центром "Досье", подразделением, ведущим расследования, базирующимся в Лондоне. Центр финансируется Михаилом Ходорковским, российским бизнесменом и живущим в ссылке кремлевским критиком", - указывает британская газета. "К Пригожину обратились за комментариями. Ранее он отрицал какие-либо связи с фабрикой троллей, а о "Вагнере" говорил, что его не существует. (...) ", - отмечает издание. "Карта, датированная декабрем 2018 года, с которой ознакомился The Guardian, демонстрирует уровень сотрудничества между "Компанией" и африканскими правительствами по странам, - передает газета. - Условные знаки обозначают военные, политические и экономические связи, подготовку полиции, медийные и гуманитарные проекты, а также "соперничество с Францией". 5 - высший уровень; 1- самый низкий. Самые близкие отношения - с ЦАР, Суданом и Мадагаскаром - все отмечены пятерками. Согласно карте, Ливия, Зимбабве и ЮАР получили по четверке, Южный Судан - тройку, а ДРК, Чад и Замбия - двойки. В других документах Уганда, Экваториальная Гвинея и Мали называются "странами, в которых мы планируем работать". Ливия и Эфиопия отмечены как страны, "где сотрудничество возможно. (...) ". "Графические материалы дают обзор деятельности и достижений "Компании", - говорится в статье. Так, "Компания" считает своей заслугой в ЦАР избавление от политиков, которые "ориентированы на Францию", включая представителей Национального собрания и министра иностранных дел. (...) Она "укрепила" армию и создала газеты и радиостанцию. Россия - "друг на 83%", говорится в документах. "На Мадагаскаре новый президент Андри Радзуэлина победил на выборах при "поддержке Компании", утверждается в карте. Россия "выпускала и распространяла крупнейшую газету на острове тиражом 2 млн экземпляров в месяц", добавляется в документе. Радзуээлина отрицает получение помощи". "Другая ключевая территория - Судан, - пишет The Guaridian. - В прошлом году российские специалисты разработали программу политических и экономических реформ, призванную удержать у власти президента Омара аль-Башира. Она включала в себя план по дискредитации антиправительственных демонстрантов, явно скопированный с тактики, использованной в России против анти-путинской оппозиции (В одном документе ошибочно говорится "Россия" вместо "Судан"). Одна из уловок заключалась в том, чтобы использовать фейковые новости и видео, чтобы представить демонстрантов в Хартуме и других суданских городах как "антиисламских", "произральских" и "поддерживающих ЛГБТ". Правительству было рекомендовано повысить цену на газетную бумагу, чтобы критикам было сложнее распространять свой месседж, и обнаруживать "иностранцев" на антиправительственных митингах. В просочившемся письме Пригожин писал Баширу, что президент, по сути, не последовал совету. Пригожин отметил "отсутствие активности" со стороны суданского правительства и его "крайне осторожную позицию". В апреле в результате переворота военные свергли Башира, напоминает The Guardian. "(...) Между тем, Москва нацелена на то, чтобы воспользоваться и давним территориальным спором на Коморских островах, говорится в документах. Франция напрямую контролирует один из четырех островов в Индийском океане, Майотту. В 2018 году сотрудники Пригожина вылетели на Коморские острова через Беларусь. Их цель состояла в том, чтобы проверить, можно ли использовать "политические технологии", чтобы разжечь конфликт между Парижем и коморским правительством", - пишет The Guardian. "Другие предложения в документах включают трансафриканские схемы строительства автомобильных и железных дорог", - говорится в статье. Так, может быть построена железная дорога, соединяющая Дакар в Сенегале с Порт-Суданом в Судане, или отдельная платная дорога протяженностью 3700 км, соединяющая Порт-Судан с Дуалой в Камеруне. "План возрождения "панафриканского сознания", похоже, тщательно смоделирован по образцу идеи "русского мира". Эта концепция стала модной при Путине и означает выход российской власти и культуры за пределы современных границ. Один рабочий документ озаглавлен "Африканский мир", - пишет The Guardian. - В нем содержится призыв к развитию африканского самосознания. Он рекомендует составить базу данных африканцев, живущих в США и Европе, которая может быть использована для подготовки "будущих лидеров" и "агентов влияния". Конечная цель - лояльная цепь представителей по всей африканской территории, говорится в документе, датированном мартом 2018 года". По данным издания, "более неотложные практические меры включают создание контролируемых Россией неправительственных организаций в африканских государствах и организацию местных встреч. Неясно, как много инициатив Пригожина действительно продвинулось вперед. Есть свидетельства того, что упомянутые в документах медиапроекты уже запущены и работают, хотя и с незначительным влиянием. Они включают веб-сайт Africa Daily Voice со штаб-квартирой в Марокко и франкоязычную службу новостей Afrique Panorama, базирующуюся в столице Мадагаскара Антананариву", - сообщается в статье. Источник: The Guardian