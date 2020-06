12 июня 2020 г. Эми Маккиннон | Foreign Policy Новый доклад проливает свет на жестокие методы российской группы Вагнера "В ноябре прошлого года видеозаписи одного ужасного убийства набрали большое количество просмотров в российских социальных сетях. Сбивающиеся кадры, снятые на мобильный телефон на газовом заводе "Аль-Шаер" недалеко от Пальмиры в Сирии, запечатлели сирийского мужчину, которого друзья и родственники знали по имени Хамди Бута, лежащего на земле в окружении русскоязычных мужчин в военной форме. Они били его кувалдой по конечностям, а затем обезглавили и подожгли его, позируя для фотографий с его останками", - пишет Foreign Policy. "Исполнители, обвинения которым еще не предъявлены, были идентифицированы российским независимым изданием "Новая газета" как частные военные контрактники из так называемой группы Вагнера", - пишет Foreign Policy, напоминая, что, как предполагается, силой, стоящей за этой наемнической группой, является Евгений Пригожин, близкий союзник российского президента Владимира Путина. (...) "Убийство Буты является многое говорит о вакууме ответственности, в котором действует группа Вагнера. Хотя наемнические группы запрещены в России, они были на острие опосредованных войн Кремля за рубежом, - говорится в статье. - (...) Они - как швейцарский армейский нож в современной российской войне и служат "фактором повышения боевой эффективности, торговцами оружием, инструкторами местных военных и силовиков и политическими консультантами", согласно недавнему докладу Фонда Карнеги за Международный Мир. Этот стиль гибридной войны стал краеугольным камнем усилий России по продвижению своих интересов за рубежом (...)". "В новом отчете Frontline Forensics, совместной инициативы Университета штата Аризона и аналитического центра New America, опубликованном во вторник, исследуются обстоятельства смерти Буты с использованием корпоративных данных и анализа социальных сетей. Он проливает новый свет на операции сети и показывает, как убийство стало объединяющим фактором для российских ультранационалистов в интернете", - говорится в статье. "Наблюдается динамичная эволюция в слиянии российских ультранационалистических групп и российских военизированных структур, на которую никто пока не обращает внимания или не видит", - замечает Кэндис Рондо, практикующий профессор в Школе политики и глобальных исследований в Университете штата Аризона, и автор доклада. "Информация, представленная в докладе, имеет пугающие последствия, так как указывает на то, что российские наемники, мотивированные как деньгами, так и крайне правой идеологией, все чаще действуют без контроля в некоторых из самых хрупких стран мира", - утверждается в статье. (...) "Группа Вагнера в последние годы приобрела почти мифический статус в российской и международной прессе благодаря своей роли в российских усилиях по вмешательству за рубежом, но нет никаких доказательств существования хотя бы одной зарегистрированной структуры с названием "Вагнер", указывает Джек Марголин, старший аналитик некоммерческого Центра перспективных исследований в области обороны (Center for Advanced Defense Studies - C4ADS), организации, которая ответственна за аналитическую часть доклада". "Группа Вагнера - очень удобная выдумка для многих людей в России, которые хотят как разбогатеть, так и проецировать власть за рубежом", - подчеркивает Рондо. "Вагнер - не единая организация, а представляет собой непрозрачную сеть номинальных компаний и частных военных контрактников, которые одновременно и способствуют интересам Кремля за рубежом, и набивают карманы тех, кто вовлечен в это, получая доступ к выгодным контрактам на добычу энергетических и природных ресурсов в странах, в которых они действуют. Элементы этих сетей были выявлены исследователями и журналистами через их пересекающиеся структуры собственности, персонал и цепочки поставок. "Это действительно адаптируемая сеть, что делает ее сложным для выявления, но и сложной для обсуждения", - подчеркивает Марголин из C4ADS. Наемническая деятельность, которая обеспечивает и защищает эти деловые интересы, стала наиболее заметным проявлением этих сетей". "Насколько известно, люди, ответственные за убийство Буты, работали на "ЕвроПолис", компанию, которая является примерном того, как организации сети смешивают воедино бизнес и войну. "ЕвроПолис" действительно, возможно, больше, чем любая другая единица в сети, ассоциируемой с Пригожиным, предоставляет полный набор услуг, к которым есть доступ у сетей Пригожина", - утверждает Марголин. "Российские корпоративные сведения и таможенные документы, изученные C4ADS, а также документы "ЕвроПолиса", предоставленные лондонским центром "Досье", показывают, что компании была предложена 25-процентная доля доходов сирийских нефтегазовых месторождений, которые она смогла захватить у "Исламского государства" (эта организация запрещена в РФ). Документы показывают, что компания в одном только 2017 году заработала 162 млн долларов на нефтегазовых месторождениях в центральной Сирии, - сообщается в публикации. - "ЕвроПолис" попал под санкции Минфина США в 2018 году за то, что принадлежит или контролируется Пригожиным. Кремль неоднократно отрицает какие-либо связи с российскими частными военными подрядчиками, работающими в Сирии". Издание напоминает, что, когда в 2018 году американские вооруженные силы столкнулись с просирийскими правительственными силами, большинство из которых, как полагают, были российскими наемниками, в битве было убито от 200 до 300 бойцов, включая десятки российских наемников, которые, как считается, работали на "ЕвроПолис" в этом регионе с тем, чтобы установить контроль над близлежащим газовым заводом. "Анализ групп в российских соцсетях последователей группы Вагнера, а также дружественных сетей, которые делились деталями убийства Буты в интернете, выявил "растущее онлайн-движение российских ультранационалистов с неизменным интересом к наемнической культуре, которые утверждали, что служат в подразделениях российских вооруженных сил", согласно исследованию Frontline Forensics, опубликованному New America. Анализ социальных сетей также выявил существенную перекрестную связь с "Русичем", российской неонацистской военизированной группой, действующей на востоке Украины", - сообщается в публикации. (...) Источник: Foreign Policy