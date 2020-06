12 июня 2020 г. Георгий Канчев и Дрю Хиншоу | The Wall Street Journal Серьезно пострадавшая от коронавируса Россия присоединяется к глобальной гонке за вакцину "От государственных сибирских лабораторий, в которых ученые проводят эксперименты на крысах, до военных гарнизонов, где военнослужащие изолированы в преддверии участия в клинических испытаниях, ведущие российские ученые спешат дать ответ на крайне сложный запрос президента Владимира Путина: разработать вакцину против коронавируса к осени", - пишет The Wall Street Journal. "Глобальную погоню за вакциной против респираторного коронавирусного заболевания Covid-19 сравнивали с космической гонкой 1960-х годов, которая схлестнула СССР с США, - говорится в статье. - Чтобы уложиться в срок, Россия подключила вооруженные силы, сократила сроки одобрения клинических испытаний и ускорила клинические оценки в своем стремлении выиграть вакцинную гонку, которая могла бы обеспечить победителю экономические и политические рычаги влияния. В результате страна, чье правительство - первоначально колебавшееся, следует ли вводить карантин для предотвращения распространение вируса - теперь спешит привить свое население первым". "По данным ВОЗ, только у США, Китая и Канады потенциальных вакцин, находящихся в разработке, больше, чем у России, где их 10. Путин настаивает на том, чтобы первая из них был зарегистрирована к сентябрю, что, по мнению экспертов в области общественного здравоохранения, является чрезвычайно близким сроком и может представлять риск для здоровья, если потенциальные побочные эффекты вакцины не будут тщательно изучены", - пишет издание. "Для Москвы ставки особенно высоки", - отмечает The Wall Street Journal, напоминая, что "согласно официальной статистике, только в США и Бразилии подтвержденных случаев заболевания больше, чем в России (...)", "экономика страны сначала понесла удар от низких цен на нефть, а затем от длившегося несколько недель закрытия предприятий", а "в разгар всего этого 1 июля Путину предстоит всенародный референдум по конституционным изменениям, который позволит ему сохранить власть до 2036 года". "Прямо сейчас ситуация кризисная, и все должно делаться быстрее, - говорит Вадим Тарасов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Университета им. Сеченова, который проводит испытания одной из вакцин. - Процесс исследования, испытания, все это было ускорено". "На прошлой неделе российские военные изолировали 45 военнослужащих-мужчин и 5 военнослужащих-женщин, которым будет введена вакцина, разработанная совместно министерствами обороны и здравоохранения. Клинические исследования должны быть завершены к концу июля. Министерство здравоохранения не ответило на запрос о комментариях относительно российской программы разработки вакцин. Российские ученые и чиновники говорят, что они принимают все меры предосторожности, и вакцина будет зарегистрирована только после тщательного тестирования". "Подход страны является примером "вакцинного национализма", когда мировые державы стремятся привить свое население первыми и при минимальном международном сотрудничестве, - утверждает The Wall Street Journal. - В случае России даже финиширование вскоре после США или Китая отшлифовало бы репутацию Путина и продемонстрировало, что его экономика, ограниченная санкциями, все еще может конкурировать с более богатыми мировыми державами. Российские ученые также могут опираться на то, что, по их словам, является традиционно хорошо зарекомендовавшей себя школой разработки вакцин, уходящей корнями в Советский Союз". "У нас сильная база с советских времен", - подчеркивает Тарасов. "(...) США, Китай и Европа - все гонятся за вакциной, которая помогла бы притупить критику со стороны некоторых, кто утверждает, что власти на начальном этапе плохо справились с пандемией. Эксперты в области общественного здравоохранения обеспокоены тем, что давление в связи с потребностью создать вакцину подталкивает правительства, в том числе и российское, поспешно представить ее на рынке, до того, как будут оценены какие бы то ни было негативные последствия", - говорится в статье. "Я считаю, что эта гонка за вакциной, в частности, между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, даже более значима, чем гонка за полет на Луну", - полагает Лоуренс Гостин, директор Института национального и глобального права в области здравоохранения О'Нила в Университете Джорджтауна. - Эти правительства действуют поспешно в стремлении получить вакцину. Но спешка сама по себе является большой проблемой ". "Китай и его сеть преимущественно государственных биотехнологических компаний, как ожидается, потратят 1,4 млрд долларов на попытки произвести вакцину к концу года - такую, которую Пекин смог бы отправлять в зарубежные страны, как это было с хирургическими масками на ранних этапах, - сообщает The Wall Street Journal. - ЕС поддерживает более многосторонний подход, заявляя, что интеллектуальной собственностью, стоящей за любой вакциной, следует поделиться на глобальном уровне. Администрация Трампа предпринимает активные действия, чтобы американцы получили приоритетный доступ к осени, направив более 2 мдрд долларов фармацевтическим компаниям в США и Европе, чтобы гарантировать, что даже прорывы за рубежом принесут пользу США". "Москва - напротив - до сих пор преимущественно делает все одна, рассчитывая на то, что российские государственные и частные фирмы разработают и произведут вакцину в течение нескольких месяцев. (...) По словам Тарасова, эти сроки возможны при условии, что будут соблюдены все процедуры безопасности. Его университет планирует начать испытания на людях через две недели после проведения успешных испытаний на животных", - сообщается в публикации. "Группа из нескольких десятков добровольцев - каждому из которых заплатят по 1300 долларов после завершения испытаний - проведет две недели на карантине в санатории, в одноместных комнатах, без каких-либо других контактов с внешним миром. После тестирования на коронавирус и другие заболевания они будут вакцинированы и за ними будут наблюдать. Первые результаты ожидаются в начале августа, - пишет газета. - А другую вакцину, разрабатываемую Институтом экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, можно будет вводить в молочный продукт, например, в йогурт, сообщили исследователи. Ген коронавируса, который будет приводить вакцину в действие, будет вводиться через пробиотические бактерии". (...) "Тем не менее, некоторые российские ученые и чиновники призывают к осторожности, указывая, что до тех пор, пока не будут получены результаты испытаний на людях, битва не выиграна. "Озвученные сроки - это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато", - отметила Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на прошлой неделе. Источник: The Wall Street Journal