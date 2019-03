12 марта 2019 г. Хенри Фой | Financial Times Американский бизнес угрожает не приехать на российский экономический форум "Руководство американского бизнеса и американские чиновники угрожают не приехать на главный экономический форум России в ответ на продолжающееся задержание в Москве известного американского инвестора Майкла Калви и в связи с растущим возмущением по поводу того, как с ним обращаются", - сообщает Financial Times. "Джон Хантсман, посол США в России, заявил, что не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пока Калви остается в тюрьме, и, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, на июньское мероприятие не планирует приехать ни один из лидеров важных американских компаний", - передает издание. "Калви основал Baring Vostok 25 лет назад, и в настоящее время фонд является крупнейшим частным прямым инвестором в стране. Калви был арестован в прошлом месяце по подозрению в присвоении обманным путем 2,5 млрд руб. (37 млн долларов США) банка "Восточный", и ему было отказано в выпуске под залог. 51-летний Калви, отрицающий эти обвинения, заявил, что это дело используется для оказания давления на него и его фонд в рамках корпоративного спора с другим акционером банка", - напоминает газета. "После того, как было заведено это расследование, которое, как считается, поддерживает президент Владимир Путин, несколько американских компаний отменили запланированные поездки инвесторов в Россию или обратились за консультациями относительно безопасности своих американских сотрудников, находящихся в стране, сообщили газете Financial Times люди, знакомые с этими обсуждениями". "Трудно переоценить, насколько ошарашены люди... и глубину людских опасений", - заметил один из этих источников, отказавшийся назвать свое имя в связи с деликатность дела. "Люди говорили себе, что то-то, то-то и то-то случилось с тем-то человеком, потому что он не следовал правилам или был слишком заинтересован в политике, - добавили эти источники. - Причина, по которой дело Калви вселяет такую тревогу и в корне меняет расклад, заключается в том, что в его случае невозможно построить такое объяснение... Если он в тюрьме, то это может случиться с кем угодно". "Инвестиционный климат пострадал от [дела Калви], и то, что в Санкт-Петербурге не будет международного присутствия, станет явным признаком этого", - указал один из высокопоставленных руководителей иностранных компаний в Москве. "Аккредитация на форум открыта и будет действовать вплоть до начала мероприятия", - сообщили Financial Times организаторы ПМЭФ, добавив, что делегация США традиционно является одной из крупнейших. В публикации сообщается, что "в своем заявлении Baring Vostok отметил, что его представители "часто посещали ПМЭФ и рассматривали его как важное событие. Что касается этого года, у нас не было возможности подумать об этом". В написании статьи принял участие Макс Седдон. Источник: Financial Times