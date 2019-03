12 марта 2019 г. Люк Хардинг | The Guardian Спустя год после убийства Николая Глушкова его дочь просит свидетелей отозваться "Дочь убитого Николая Глушкова, проживавшего в изгнании в Великобритании, обратилась с просьбой к свидетелям отозваться, а также рассказала, как она обнаружила тело своего отца год назад в его доме в Лондоне. Это была "низкопробная имитация самоубийства", считает она", - сообщает The Guardian. "В своем первом интервью для СМИ после смерти Николая Глушкова Наталья Глушкова рассказала The Guardian, что не хотела бы строить предположения, кто мог убить ее отца - или почему. Она назвала его "харизматичным и сгустком энергии", который был позитивным и неспособным причинить себе вред", - говорится в статье. "Глушков был известным критиком Кремля и близким другом покойного олигарха Бориса Березовского. Глушков, бывший руководитель российской государственной авиакомпании "Аэрофлот", был убит 12 марта прошлого года в своем доме в Нью-Молдене, - напоминает издание. - По данным полиции, его задушили. Его убийство произошло через неделю после того, как два сотрудника российской разведки отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, применив "Новичок", смертоносный нервный агент советской разработки. Детективы полагают, что Глушков, возможно, также стал жертвой профессионального убийцы, присланного из Москвы, но до сих пор не смогли выявить подозреваемого или подозреваемых". "По словам Глушковой, в последний раз разговаривала с отцом в 9 вечера в воскресенье 11 марта, - сообщает газета. - На следующий день он должен был явиться в высокий суд, чтобы выступить в свою защиту по делу, возбужденному "Аэрофлотом". "Я спросила его, как он себя чувствует. Он ответил: "Я готов. Я воодушевлен и я побеждаю". Я сказала: "Смелости тебе. Желаю удачи! Люблю тебя". Глушкова позвонила отцу в 8 часов вечера на следующий день, чтобы узнать, как прошло слушание, рассказывает она. Ответа не было. Она попробовала связаться с ним по другим устройствам - и затем отправилась в его дом на Кларенс-авеню, приехав около 10 вечера". "У меня был ключ. Я открыла дверь. Я сразу поняла, что он мертв, - рассказала она. - Я могла разглядеть некоторые следы причиненного ему физического вреда. Картина была такой низкопробной. Это выглядело как дешевая имитация самоубийства. Мой отец был человек доброй души, он был всегда позитивным и очень утонченным человеком. Я никогда не видела в нем никаких признаков депрессии". "Глушкова уверена, что убийство имело отличительные черты прицельного удара, - сообщается в публикации. - Кто бы ни убил ее отца, он вошел в его дом (англ. terrace house - дом, составляющий часть сплошного ряда домов, имеющих общие боковые стены - Прим. ред.), не сломав и не повредив дверь. Глушков жил один с большой собакой породы риджбек. Похоже, собака не лаяла - что Наталья называет "странным". "Собака очень активно защищала отца", - рассказала она. "Она немедленно вызвала скорую помощь и попросила оператора предупредить полицию и британские службы безопасности. Следующие несколько часов, по ее словам, были полны горя и ужаса. Прибыли полицейские и медработники, а затем машина специального подразделения, занимающегося химическим оружием. По словам Глушковой, ее проверили на уровень радиации, и ей пришлось отдать свою верхнюю одежду, которую упаковали в пакеты и отправили на экспертизу. Ее отец был другом Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ, ставшего диссидентом, которого в 2006 году отравили полонием два кремлевских убийцы", - пишет The Guardian. "Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда провело масштабное расследование убийства Глушкова, получившее название "операция Bulblet". Полицейские просмотрели многие часы записей, сделанных камерами видеонаблюдения, и зафиксировали почти 300 свидетельских показаний. Детективы считают, что двое россиян отравили Глушкова в 2013 году после встречи с ним в номере гостиницы в Бристоле. Он выжил. В августе полиция обнародовала видеозапись загадочного черного фургона Volkswagen с тонированными окнами, который был замечен возле его дома. Однако до сих пор никаких арестов произведено не было", - подчеркивает издание. "Я крайне расстроена тем, что дело моего отца не движется. Я хотела бы, чтобы расследование продолжилось", - отметила Глушкова. "Она призвала всех, кто был на Кларенс-авеню в воскресенье 11 марта или в ранние часы понедельника, 12 марта, отозваться - это наиболее вероятное время, когда был убит 68-летний Глушков. Подробности его смерти еще ждут расследования", - говорится в статье. Газета сообщает, что "Глушкова получила образование в Великобритании и живет в Лондоне. Ее мать и брат Дмитрий живут в Москве. Она считает, что дело ее отца и нападение на Скрипаля, в котором правительство обвиняет Москву и которое привлекло больше внимания средств массовой информации, могут быть связаны. "Дело Скрипаля было очень громким. Если вы хотите, чтобы что-то прошло незамеченным, вы устраиваете фейерверк", - говорит она. "В 1980-х и 1990-х годах Глушков тесно сотрудничал с Березовским и стал финансовым директором "Аэрофлота", - напоминает The Guardian. - Но после подавления предполагаемых коррупционных схем он стал непопулярным среди высокопоставленных фигур. В 2000 году Березовский поссорился с Владимиром Путиным и бежал в Лондон. Вскоре после этого Глушков был арестован в Москве. В 2004 году он вышел из тюрьмы, переехал в Великобританию и получил политическое убежище. (...) В изгнании Глушков был одним из членов сплоченной группы настроенных против Путина эмигрантов, большинство из которых сейчас мертвы. Среди них были Литвиненко, грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили, который умер в 2008 году в результате явного сердечного приступа, и Березовский, который был найден мертвым в 2013 году". Источник: The Guardian