12 марта 2019 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal США укрепляют украинский флот, чтобы воспрепятствовать России "США направляют поддержку военно-морскому флоту Украины, чтобы помочь стране противостоять попыткам России задушить экономику соседа и дестабилизировать ее прозападное правительство, заблокировав доступ к портам, - сообщает The Wall Street Journal. - Обучение, которое проводят США, и американские оснащение помогали укрепить украинскую армию в течение ее 5-летнего конфликта с Россией, но новое внимание со стороны США отражает обеспокоенность новыми усилиями, предпринимаемыми Кремлем в море с целью сдерживания западной интеграции Украины и удержания ее в сфере влияния России". "Россия замедляет прохождение коммерческих судов через узкий пролив между Черным и Азовским морями, где расположены два важных украинских порта, отправляющих зерно и сталь на мировые рынки. В ноябре российские войска захватили три украинских военных корабля и задержали 24 члена экипажа, которые пытались проплыть через пролив. Русские по-прежнему удерживают моряков и корабли, несмотря на международные призывы к их освобождению",- напоминает издание. Американские чиновники сообщили, что США направляют Киеву два судна береговой охраны и планируют отправить на Украину, а также в Румынию, Болгарию и Грузию, береговые радиолокационные станции, говорится в статье. "США также помогают Украине в постройке оперативного центра ВМС Украины около Одессы и отправляют военные корабли для посещения портов. (...) Представители США сообщили, что США могут направить дополнительные корабли береговой охраны и дополнительное смертоносное вооружение, чтобы укрепить военно-морские силы Украины (...). По словам дипломатов, НАТО также готовит пакет мер по укреплению своих позиций в Черном море, о котором будет объявлено на встрече министров иностранных дел 29 стран-участниц альянса в Вашингтоне в апреле". "Кремль обвиняет НАТО в наращивании вооруженных сил и инфраструктуры в Черном море и в других местах у границ России", - сообщается в статье. "В последние месяцы военно-морские силы США также увеличили свое присутствие в Черном море, в том числе провели совместные учения с Румынией, где находится американский объект ПРО. Укрепляет свое военное присутствие в Черном море и Россия, направляя туда корабли, самолеты и ракетные системы (...)". "С прошлого года Россия препятствует доступу коммерческих судов к Азовскому морю. В мае Россия открыла автомобильно-железнодорожный мост через Керченский пролив, который слишком низок для прохода высоких кораблей. Российские власти начали задерживать суда на входе в пролив на часы или даже дни, сокращая коммерческое движение в украинские порты", - сообщает The Wall Street Journal. "Это план России по дестабилизации ситуации в прибрежных азовских городах, таких как Мариуполь и Бердянск, по прекращению экономической деятельности, - заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью. - Это дестабилизация ситуации в области безопасности во всем регионе". "ЕС сосредоточен на экономических мерах по оказанию помощи юго-востоку Украины, который находится на переднем крае конфликта, в результате которого погибли более 10 000 человек и согнаны со своих мест более миллиона человек", - пишет газета, указывая на обсуждаемые европейские инвестиции в инфраструктурные проекты, на готовящееся открытие представительства в регионе и намерение выдавать микрокредиты, о чем сообщил Питер Вагнер, глава группы поддержки Украины в Европейской комиссии. "Обсуждаются и более жесткие меры, в том числе морские санкции, запрещающие российским военным и некоторым коммерческим судам входить в доки западных портов. Но разногласия союзников по НАТО в отношении того, насколько суровой должна быть ответная реакция, помешали дальнейшим мерам. "В совокупности, у нас пока нет достойного ответа", - заявил в начале этого месяца на форуме по вопросам безопасности Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии". "По словам западных чиновников, Кремль тщательно калибрует свое военное и экономическое давление на Украину, чтобы воспользоваться нежеланием некоторых европейских союзников принимать более решительные меры, - отмечается в статье. - Кент указывает, что в августе Россия переместила в международные воды мобильную буровую установку, которая была захвачена в 2014 году и которая в некоторой степени блокировала доступ в Одессу. "Вызывает беспокойство, что этот подход постепенного отсекания, применяемый Путиным в этом регионе, продолжает быть ниже порога того, что, по мнению союзников, должно требовать решительного ответа", - указал Джон Манза, помощник генерального секретаря НАТО по операциям. (...)" В написании статьи принимал участие Лоуренс Норман. Источник: The Wall Street Journal