12 марта 2021 г. Мириам Бергер | The Washington Post 8 прогнозов о пандемии коронавируса, которые делались год назад: оправдались или нет? "Прошел год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Даже к тому времени вирус уже начал разрушать жизнь едва ли не везде в мире. В те первые месяцы мир наводнили прогнозы - одни основывались на фактах и научных теориях, другие - на политических интересах и дезинформации", - пишет The Washington Post, напоминая восемь самых распространенных прогнозов того времени и анализируя, сбылись ли они или нет. Коронавирус станет сезонным заболеванием, как грипп: неверно "Хотя заболеваемость гриппом стабильно увеличивается в холодные зимние месяцы и снижается весной и летом, коронавирус не следует той же схеме. Хотя врачи в США опасались, что им придется столкнуться с двойной зимней бурей - COVID-19 и гриппом, количество случаев заражения гриппом остается низким - вероятно, это побочный эффект от мер предосторожности, связанных с коронавирусом, таких как социальное дистанцирование, удаленная работа и обучение в школе, маски и частое мытье рук", - указывает издание. Маски не нужны: неверно "Ношение масок оказалось одной из самых оспариваемых здравоохранительных мер в эпоху пандемии. Первоначально Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уверяли здоровых американцев, что им не нужно носить маски вне медицинских учреждений. Частично это было связано с нехваткой масок для медицинских работников и опасением спровоцировать погоню за основным ресурсом. Но это указание также оказалось опасно ошибочным на фоне того, как число инфекций и смертей росло, а мир узнавал больше о том, как вирус распространяется через дыхательные пути и аэрозольные капли, - говорится в статье. - Теперь, по мере появления более заразных вариантов, CDC рекомендует американцам использовать двойные маски или носить медицинские в случае их наличия". "В Китае и других странах Азии, где надевание маски во время болезни или для защиты от загрязнения обычное явление, люди в целом более благожелательны к этой практике. В США проблема остается крайне поляризующей и политизированной на фоне непоследовательных сообщений и распространения бушующей дезинформации". Лагеря беженцев пострадают от вируса сильнее всего: неоднозначно "Лагеря для беженцев и перемещенных лиц имеют хрестоматийные условия для распространения коронавируса: будучи тесными и нищими, они являются домом для больших групп населения с высокой распространенностью ранее существовавших заболеваний, часто лишенные базовых ресурсов для здоровья и гигиены. Тем не менее, апокалиптичные прогнозы относительно распространения вируса в таких лагерях по большей части не оправдались. (...) Лагеря беженцев от Бангладеш до Греции, Кении и в других местах были закрыты в начале пандемии. За прошедшие с тех пор месяцы беженцы во многих местах столкнулись с гораздо более строгими ограничениями на передвижение, чем жители мест, где эти лагеря расположены (...)", - подчеркивается в статье. Переполненные пляжи станут главными местами распространения коронавируса: неверно "(...) По мнению экспертов, на пляжах вирус распространяется гораздо менее свободно, чем в помещениях. (...) Однако в это время в прошлом году было много опасений, что многолюдные пляжи станут главными местами распространения. В Европе прошлым летом некоторые правительства создавали барьеры и веб-сайты, отслеживающие количество посетителей пляжа. Другие использовали дроны для отслеживания социального дистанцирования. Но эпидемиологи утверждают, что эти опасения оказались несколько неуместными: основные вспышки не были связаны с посещениями пляжей. Однако мероприятия, зачастую связанные с пляжами, например вечеринки, отпуск и путешествия, действительно содействуют распространению вируса", - подчеркивается в статье. Бытовое насилие будет усиливаться: верно "С того момента, как китайский Ухань объявил о своем первом локдауне в январе, адвокаты начали предупреждать, что в таких условиях будет расти число случаев домашнего насилия. Так и произошло. Домашнее насилие, от которого непропорционально страдают женщины, выросло во всем мире, на фоне того, как все больше стран велели своим гражданам оставаться дома, и нарастало экономическое и семейное давление (...)", - говорится в публикации. Потеря работы и закрытие школ непропорционально сильно влияют на женщин: верно "Последствия пандемии сильно различаются в зависимости от демографии. Но один вездесущий исход - это то, что женщины во всем мире с большей вероятностью теряют или бросают работу и берут на себя большую часть бремени по уходу за детьми в условиях давления, связанного с дистанционным обучением, закрытием школ и работой по дому. В течение нескольких месяцев пандемия свела на нет экономические достижения, за которые многие женщины боролись десятилетиями. Для некоторых профессий и сообществ это могло отбросить назад целое поколение (...)", - пишет The Washington Post. Запрет на поездки остановит распространение вируса: неоднозначно Когда в прошлом году были закрыты границы, (...) многие люди, кто не смог вернуться вовремя домой, оставались заблокированными в других странах в течение нескольких месяцев. Многие страны сохранили определенные ограничения на поездки, а некоторые ужесточили их снова по мере распространения вариантов с высокой степенью заразности, говорится в статье. "(...) Ограничение передвижения и взаимодействия между людьми по-прежнему имеет решающее значение для замедления распространения. Но для того, чтобы запреты на поездки были эффективными, по мнению экспертов в области общественного здравоохранения, они должны применяться в рамках ряда хорошо обеспеченных мер по сдерживанию, таких как требование к путешественникам проходить тестирование перед поездкой и карантина по возвращении", - подчеркивает издание. Приложения для отслеживания контактов станут новой нормой: неверно "Уровни отслеживания коронавирусных контактов сильно различаются между странами и внутри стран. Некоторые правительства вкладывают значительные ресурсы в приложения для отслеживания контактов. Критики и скептики выразили сомнение в отношении прав на неприкосновенность частной жизни и перегибах авторитарных правительств. Некоторые страны ввели эффективные способы отслеживания вируса - и своих собственных граждан. Китай, Южная Корея, Сингапур и Израиль сделали отслеживание контактов важной частью своих стратегий. Однако в большей части мира такие программы так и не стали популярными. Европейцы, ориентированные на конфиденциальность, возражали против этой идеи из-за опасений, что приложениям не хватает средств для защиты данных. В США легальные ограничения и отсутствие централизованной стратегии наносят ущерб многим усилиям на уровнях штатов", - констатирует газета. Источник: The Washington Post