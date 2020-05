12 мая 2020 г. Шон Уолкер | The Guardian "Он терпит неудачу": рейтинг одобрения Путина падает на фоне того, как Россию охватывает Covid-19 "День с рекордно высоким числом случаев заражения коронавирусом - это странное время, чтобы объявлять о выходе из карантина, но именно это и сделал Владимир Путин в понедельник, объявив, что "нерабочие дни", введенные Кремлем в конце марта, со вторника заканчиваются. (...) Однако это объявление стало, похоже, не приглашением россиянам выйти обратно на улицы, а еще одним гамбитом в плане Путина по делегированию ответственности за преодоление кризиса местным лидерам, которые, по его словам, примут собственные решения о том, когда прекратить карантин", - пишет The Guardian. "Конечно, огромные размеры России означают, что нет смысла увязывать карантинные ограничения во Владивостоке с ростом эпидемии в Москве, расположенной через 7 часовых поясов. Но министр здравоохранения Татьяна Голикова позже пояснила, что к настоящему моменту только в 11 из 85 российских регионов сложилась такая эпидемиологическая ситуация, которая могла бы допустить послабление ограничений, и это заставило объявление Путина выглядеть так, словно он перекладывает ответственность", - говорится в статье. "Это отказ от ответственности, архитектор российской гиперпрезидентской системы неожиданно обнаруживает, что есть местные власти, когда это удобно, - отмечает Марк Галеотти, аналитик по России и автор книги о Путине. - Путин возлагает на них ответственность за борьбу с пандемией без средств и полномочий". "Путин редко проявлял себя в управлении кризисами, на что обратили внимание еще тогда, когда затонула подводная лодка "Курск" 20 лет назад в первые месяцы его пребывания на посту президента, и этот кризис, похоже, не отличается. После того, как он надел желтый защитный костюм и посетил пациентов, страдающих коронавирусом, Путин был в основном прикован к своей резиденции, откуда он по видеосвязи обращается к нации и к кабинету министров. Россияне, привыкшие видеть своего президента верхом на лошади или на мотоцикле, вместо этого видят на экране статичного Путина, который часто производит впечатление скучающего. На прошлой неделе заметили, как он поигрывал ручкой, когда министр здравоохранения обсуждал с ним региональные меры реагирования. В понедельник Путин снова выглядел далеко не полным энтузиазма, обращаясь одновременно к стране и к правительству. Несколько раз он издавал слышимые вздохи в середине предложения". "Вирус задает сложные вопросы Кремлю и политической системе, построенной Путиным за последние два десятилетия. (...) Он обнаружил себя лицом к лицу с убийственным, обескураживающим и невидимым врагом и столкнулся с падением своих рейтингов одобрения", - пишет издание. "Возможно, это самый серьезный вызов Путину как национальному лидеру за 20 лет его правления, и он терпит неудачу", - считает Галеотти. Источник: The Guardian