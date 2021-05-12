Женщины читают эротические романы не ради дешевых сексуальных ощущений, утверждают ученые

"Вопреки расхожему мнению, женщины читают эротические романы, такие как "Пятьдесят оттенков серого", не ради дешевых сексуальных ощущений, говорится в новом исследовании. Немецкие ученые решили выяснить мотивы, по которым женщины покупают и читают эротические романы, чтобы объяснить, почему этот жанр так успешен в последние 10 лет. Опрос, проведенный ими среди более чем 400 читательниц женских эротических романов, показал, что этот жанр в целом считается "эмансипированным, феминистским и прогрессивным". И это несмотря на то, что в сюжетах этого жанра зачастую продвигается образ "вечно молодой и красивой женщин", которая сильно зависит от мужчин, несмотря на свои таланты или профессиональный успех", - передает Daily Mail.

(...) "Мировой бестселлер "Пятьдесят оттенков серого", написанный Э. Л. Джеймс и опубликованный в 2011 году, известен отраженными в нем сексуальными практиками, связанными с БДСМ и садомазохизмом, однако его подвергали критике за плохой текст и увековечивание насилия в отношении женщин", - говорится в статье.

"Авторы исследования из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) во Франкфурте в Германии говорят, что с 2011 года наблюдается "настоящий всплеск '' эротических романов. (...) Исследование 1984 года показало, что эротические романы используются читательницами в качестве социально приемлемой замены порнографии, которая служит их сексуальной стимуляции. Однако авторы нынешнего исследования предполагают, что в эпоху "Пятидесяти оттенков" это не так", - отмечает издание.

"Многие участницы исследования считают эротические романы - по крайней мере, частично - эмансипированными, феминистскими и прогрессивными, - заявляет автор исследования Мария Краксенбергер. - Мы связываем это открытие в первую очередь с более традиционными взглядами респондентов на мужские и женские гендерные роли".

(...) "В средствах массовой информации современная эротика обычно отвергается как имеющая низкую литературную ценность, а критики и ученые склонны классифицировать ее читателей как имеющих посредственный или плохой вкус. Критике поверглась, в частности, трилогия "Пятьдесят оттенков серого" - после ее публикации Морин Дауд в The New York Times написала, что она "похожа на Бронте, лишенную таланта", а также "скучна и плохо написана". В 2017 году Digital Spy назвал серию книг "отвратительной" и "мелодраматической", "ужасной для женщин", "грубо материалистичной", а также "продолжающимся преступлением против письменного творчества".

"Чтобы выяснить, почему сегодня люди читают эротику, исследователи провели онлайн-опрос 427 женщин, называющих себя любительницами эротических романов. Они собрали данные, включая демографическую информацию, такую как возраст, уровень образования, профессиональная деятельность и статус в отношениях, а также привычки чтения, в том числе тенденции делиться своим опытом чтения с другими и обсуждать его", - передает газета.

"Большинство респондентов были гетеросексуальными женщинами, состоявшими в стабильных отношениях, с уровнем образования выше среднего. Они описали себя как увлеченных и активных читателей, которым нравится делиться своим опытом чтения с другими. Средний возраст участниц составлял 33,9 года, но 73% были в возрасте от 21 до 40 лет", - отмечается в публикации.

"Исследователи проанализировали мотивы участниц, по которым они читают эротические романы, а также чувства, которые они ассоциируют с чтением литературы такого рода. Большинство респондентов указали, что они читают эротические романы в качестве развлечения, в то время как мотивирующим фактором для приобретения таких книг часто упоминалось испытываемое чувство легкости и расслабления. Свою роль сыграли также сексуальная откровенность романов и их потенциал быть полезными в жизни, но, по мнению группы, эти факторы оказались менее важными, чем предполагалось в предыдущем исследовании", - пишет Daily Mail.

(...) "Полные результаты исследования опубликованы в журнале Humanities & Social Sciences Communications.