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12 мая 2021 г.
12 мая 2021 г.

Джонатан Чедвик | Daily Mail

Женщины читают эротические романы не ради дешевых сексуальных ощущений, утверждают ученые

"Вопреки расхожему мнению, женщины читают эротические романы, такие как "Пятьдесят оттенков серого", не ради дешевых сексуальных ощущений, говорится в новом исследовании. Немецкие ученые решили выяснить мотивы, по которым женщины покупают и читают эротические романы, чтобы объяснить, почему этот жанр так успешен в последние 10 лет. Опрос, проведенный ими среди более чем 400 читательниц женских эротических романов, показал, что этот жанр в целом считается "эмансипированным, феминистским и прогрессивным". И это несмотря на то, что в сюжетах этого жанра зачастую продвигается образ "вечно молодой и красивой женщин", которая сильно зависит от мужчин, несмотря на свои таланты или профессиональный успех", - передает Daily Mail.

(...) "Мировой бестселлер "Пятьдесят оттенков серого", написанный Э. Л. Джеймс и опубликованный в 2011 году, известен отраженными в нем сексуальными практиками, связанными с БДСМ и садомазохизмом, однако его подвергали критике за плохой текст и увековечивание насилия в отношении женщин", - говорится в статье.

"Авторы исследования из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) во Франкфурте в Германии говорят, что с 2011 года наблюдается "настоящий всплеск '' эротических романов. (...) Исследование 1984 года показало, что эротические романы используются читательницами в качестве социально приемлемой замены порнографии, которая служит их сексуальной стимуляции. Однако авторы нынешнего исследования предполагают, что в эпоху "Пятидесяти оттенков" это не так", - отмечает издание.

"Многие участницы исследования считают эротические романы - по крайней мере, частично - эмансипированными, феминистскими и прогрессивными, - заявляет автор исследования Мария Краксенбергер. - Мы связываем это открытие в первую очередь с более традиционными взглядами респондентов на мужские и женские гендерные роли".

(...) "В средствах массовой информации современная эротика обычно отвергается как имеющая низкую литературную ценность, а критики и ученые склонны классифицировать ее читателей как имеющих посредственный или плохой вкус. Критике поверглась, в частности, трилогия "Пятьдесят оттенков серого" - после ее публикации Морин Дауд в The New York Times написала, что она "похожа на Бронте, лишенную таланта", а также "скучна и плохо написана". В 2017 году Digital Spy назвал серию книг "отвратительной" и "мелодраматической", "ужасной для женщин", "грубо материалистичной", а также "продолжающимся преступлением против письменного творчества".

"Чтобы выяснить, почему сегодня люди читают эротику, исследователи провели онлайн-опрос 427 женщин, называющих себя любительницами эротических романов. Они собрали данные, включая демографическую информацию, такую как возраст, уровень образования, профессиональная деятельность и статус в отношениях, а также привычки чтения, в том числе тенденции делиться своим опытом чтения с другими и обсуждать его", - передает газета.

"Большинство респондентов были гетеросексуальными женщинами, состоявшими в стабильных отношениях, с уровнем образования выше среднего. Они описали себя как увлеченных и активных читателей, которым нравится делиться своим опытом чтения с другими. Средний возраст участниц составлял 33,9 года, но 73% были в возрасте от 21 до 40 лет", - отмечается в публикации.

"Исследователи проанализировали мотивы участниц, по которым они читают эротические романы, а также чувства, которые они ассоциируют с чтением литературы такого рода. Большинство респондентов указали, что они читают эротические романы в качестве развлечения, в то время как мотивирующим фактором для приобретения таких книг часто упоминалось испытываемое чувство легкости и расслабления. Свою роль сыграли также сексуальная откровенность романов и их потенциал быть полезными в жизни, но, по мнению группы, эти факторы оказались менее важными, чем предполагалось в предыдущем исследовании", - пишет Daily Mail.

(...) "Полные результаты исследования опубликованы в журнале Humanities & Social Sciences Communications.

Источник: Daily Mail


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