Открытые письма военных: генерал Лекуантр призывает к "сплоченности" перед лицом "попыток инструментализации"

"(...) В то время как с новой силой разгорелась политическая полемика после публикации на сайте журнала Valeurs actuelles нового открытого письма, на этот раз подписанного действующими военнослужащими, поддержавшими отставных генералов, написавших первое открытое письмо, начальник генерального штаба французской армии генерал Франсуа Лекуантр в понедельник, 10 мая, адресовал собственное письмо всем своим войскам, чтобы донести до них ряд месседжей", - пишет Le Monde.

"Это своеобразный призыв к ответственности "в тот момент, когда каждый из нас четко осознает попытки инструментализации института военной службы", - пишет он в этом документе.

"(...) Во имя защиты личных убеждений они способствовали вовлечению армии в политические дебаты, на которые у нее нет ни легитимности, ни призвания",

- пишет он об отставных генералах и о действующих военнослужащих, стоящих за письмом.

"(...) Такой беспрецедентный поступок для начальника генерального штаба армии является частью той последовательности событий, которая сама по себе беспрецедентна для армии, хотя в прошлом уже имели место анонимные письма военнослужащих по поводу определенных вопросов. Немалое число военных считают эти открытые письма проявлением мнения неуклюжего меньшинства, но они обеспокоены из-за ущерба имиджу и последствий для ряда структурных проектов. К тому же возникшие дебаты возвращают армию на национальную территорию, в то время как взгляды многих военных, наоборот прикованы к глобальному стратегическому соревнованию", - комментирует автор статьи Элиза Венсан.

"Каждый военнослужащий пользуется свободой мысли, но он должен четко различать свои гражданские и военные обязанности", - настаивает генерал Лекуантр в своем письме. "Любой человек действует в соответствии со своими убеждениями. Как только они приводят к политическому требованию, несовместимому со списком личного состава (...) или даже к сомнению в строгом соблюдении субординации в рамках республиканской политической власти, избранной демократическим путем, самым разумным, безусловно, будет покинуть ряды армии", - заключает он.

"(...) В интервью еженедельнику Le Point, опубликованном 10 мая, бывший начальник штаба обороны Франции с 2002 по 2006 год генерал Анри Бентежа также отреагировал на нынешнюю напряженность. "У меня такое ощущение, что ими [подписантами открытого письма] полностью манипулируют", - с раздражением сказал он. "Может быть [это] военнослужащие, но, прежде всего, политизированные. Я слишком хорошо знаю эту систему! Я шокирован и раздражен. (...) Настоятельно необходимо вернуться к основополагающим принципам нашей профессии: политическому нейтралитету и лояльности. Мы должны отказаться от социально-политических спекуляций", - добавляет он.

"(...) Со своей стороны, полемист Эрик Земмур, выступающий, в частности, на канале CNews, 11 мая официально призвал в Twitter поставить подписи в поддержку письма действующих военнослужащих, напечатанного в еженедельнике Valeurs actuelles 9 мая. Он также ретвитнул ссылку. "Я всегда на стороне тех, кто бьет тревогу, когда дело касается будущего Франции", - утверждает он в коротком твите, опубликованном незадолго до 20:00, что является одним из самых важных часов для аудитории социальной сети", - резюмирует журналистка.