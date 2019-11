12 ноября 2019 г. Джеймс Марсон и Томас Гроув | The Wall Street Journal На скалистом острове Россия ищет военное и психологическое преимущество "Этим летом один из самых больших российских вертолетов приземлился на небольшом островке между Финляндией и Эстонией. Из него были выгружены материалы и инженеры, быстро соорудившие вертолетную базу для российской армии, - передает газета The Wall Street Journal. - Сооружение на острове Гогланд в Финском заливе стало новой военной площадкой в регионе, который может стать линией фронта в любом конфликте между Россией и НАТО". "(...) Расположенная между государством НАТО и северным союзником, база едва ли добавляет военной мощи. Но, судя по всему, ее сооружение соответствует усилиям президента Владимира Путина, направленным на нервирование соседствующих стран, - пишут авторы публикации Джеймс Марсон и Томас Гроув. - (...) База, подходящая для обслуживания любого вида российского транспорта и военных вертолетов, позволяет Путину поддерживать психологическое давление на его соседей и не допускать худшего, по его мнению, сценария - вступления соседствующих Финляндии и Швеции в НАТО, которое позволит альянсу и дальше посягать на российские границы". "Москва хочет, чтобы небольшие балтийские страны Эстония, Латвия и Литва, которые ранее были в составе Советского Союза, но теперь являются членами НАТО, волновались о том, станут ли и смогут ли их союзники прийти им на помощь, и это дает России политические рычаги давления (...)", - указывается в статье. "Говоря глобально, у России плохие карты", - говорит Чарли Салониус-Пастернак, старший научный сотрудник Финского института международных отношений. "Но она может держать соседей в постоянном напряжении", отмечает он, используя военное преимущество, которым она обладает в регионе". "(...) Присоединение Россией Крыма в 2014 году, которое началось с захвата его парламента спецназом без знаков отличия, вызвало беспокойство среди соседей о стремительных действиях, которые могут быть направлены на государство изнутри. В прошлом году Финляндия отправила сотни сотрудников правоохранительных органов на обыски недвижимости, которой владела финская компания, связанная с Россией, на архипелаге на юго-западе страны. Недавно Финляндия ввела новые положения, позволяющие Министерству обороны с января налагать вето на приобретение недвижимости, - говорится в статье. - Финляндия, как и Швеция, сотрудничает с НАТО как партнер и принимает участие в учениях, но она не планирует вступать в альянс. Однако во время своего визита в Финляндию в 2016 году Путин высказал скрытое предостережение. "НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата, - сказал он. - Вам это нужно?". "(...) Дмитрий Горенбург, военный аналитик CNA, некоммерческой научно-аналитической организации в Арлингтоне, Вашингтон, сказал, что этот маневр России в регионе обусловлен тем, что страна чувствует себя окруженной НАТО в Балтийском море, которое граничит с шестью членами альянса, а также Швецией и Финляндией, - указывают авторы. - (...) Таким образом, стратегическая цель России в северном регионе сконцентрирована в первую очередь на поддержании статуса-кво, а не на изменении стратегической ситуации или значительном расширении российского влияния", пишет Горенбург в статье для Центра Маршалла, немецко-американского научно-исследовательского центра". "В создании новой базы может быть и элемент внутренней политики, поскольку Россия стремится показать, что она является великой державой, утверждает Свен Сакков, директор Международного центра обороны и безопасности в Таллине, Эстония. (...) "В такой большой автократической системе, как Россия, никогда не знаешь, как обстоят дела на самом деле, - говорит Сакков. - Могу представить, что в действительности Путин хотел посетить Гогланд, и поэтому военные поспешили произвести на него впечатление". Источник: The Wall Street Journal