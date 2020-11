12 ноября 2020 г. Кришнан Гуру-Мурти | The Guardian "Будда был бы зеленым": Далай-лама призывает к срочным действиям против изменения климата "Далай-лама призвал мировых лидеров принять срочные меры против изменения климата, предупредив об экологическом разрушении, затрагивающем жизни миллиардов людей и разрушающем планету, включая страну его рождения, Тибет. В качестве призыва к действию он выпустил новую книгу, в которой заявляет, что если Будда вернулся бы в этот мир, то "Будда был бы зеленым", - пишет The Guardian. "В интервью Channel 4 News и The Guardian буддийский духовный лидер (...) предупредил, что "глобальное потепление может достичь такого уровня, что высохнут реки" и что "в конечном итоге Тибет станет похож на Афганистан" с ужасными последствиями, по меньшей мере, для миллиарда человек, зависящих от воды с плато "на крыше мира". "Последователи считают 85-летнего лауреата Нобелевской премии мира земным воплощением просветленного, который выбрал перерождение, чтобы помочь освободить все живые существа от страданий через сострадание", - указывает газета. (...) "Он настаивает, как он объявил в 2011 году, что ушел из политики и своего лидерства в борьбе за свободу Тибета от Китая, и что теперь темой, которая для него "очень, очень важна", является экология. По его словам, (...) он возлагает большие надежды на мировых лидеров, и хотел бы, чтобы они предприняли действия в соответствии с Парижским соглашением по климату. "Организация Объединенных Наций должна играть более активную роль в этой области", - говорит он. (...) "Большие страны должны уделять больше внимания экологии. Я надеюсь, вы увидите, как те большие страны, которые потратили много денег на оружие или войну, направят свои ресурсы на сохранение климата". По словам Далай-ламы, если бы он присоединился к политической партии сейчас, то "я хотел бы присоединиться к партии зеленых. Их идея очень хороша". (...) Его предложение о том, как заставить мировых лидеров проявить благоразумие в отношени изменения климата, может вызвать удивление, но, похоже, оно является продуктом его живого чувства юмора, говорится в статье. Далай-лама посмеивается, предлагая запереть их всех в комнате и "закачивать в нее углекислый газ, пока они не поймут, что на самом деле означает изменение климата". "Люди, которые ведут роскошный образ жизни в комнате без надлежащего уровня кислорода", поймут, что "это очень сложно", поясняет он. "Далай-лама говорит, что выступает за крупномасштабную высадку деревьев, чтобы помочь справиться с изменением климата. Он также считает, что должно резко сократиться потребление мяса во всем мире, но объясняет, что с момента его собственного решения стать вегетарианцем в 1965 году проблемы со здоровьем побудили врачей порекомендовать ему есть немного мяса", - говорится в статье. "Он отмечает, что его величайший личный вклад в борьбу с изменением климата - это образование и продвижение концепции сострадания. Далай-лама страстно говорит о своей идее единства среди 7 миллиардов человек. (...) Он даже говорит, что сейчас может жить как одно целое с Китаем, где, по его словам, живет "самое большое буддистское население в настоящее время". "Приближаясь к концу этой жизни, Далай-лама публично не объясняет, как следует искать его реинкарнацию и нужно ли вообще искать 15-го Далай-ламу. (...) В прошлом он высказывал мысль о том, чтобы быть последним в линии Далай-лам - возможно, чтобы не дать Китаю назвать готового к политическому сотрудничеству преемника. А пока он говорит, что хочет оставить это решение другим. "Пока я жив, я должен быть полезным, помогая другим людям. А потом уже не мое дело. Это заботы других людей". Его совет для всех нас, живущих в условиях пандемии коронавируса, также практичен, поскольку он считает, что неназванный индийский ученый высказал идею о том, что "если есть способ победить [коронавирус], то не о чем беспокоиться. А если способа победить его нет, то и волноваться бесполезно". Источник: The Guardian