Чтобы спасти климат, России нечего предложить миру

"Владимир Путин не присутствовал на переговорах по климату в Глазго, как и президент Китая Си Цзиньпин, поскольку Россия планирует увеличить выбросы парниковых газов. Однако российский эколог Владимир Сливяк, сопредседатель общественной организации "Экозащита"*, лауреат шведской премии Right Livelihood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией, в швейцарской газете Le Temps пишет о своем видении решения этой проблемы.

(...) "Россия является мировой держа

вой и исторически входит в четверку крупнейших загрязнителей. И, наверное, оказывается наименее ответственным из них. Несмотря на то, что Россия подписала Парижское соглашение, она не предпринимает реальных действий в отношении климата. Она не намеревается сокращать выбросы парниковых газов, а скорее увеличивает их. Российская энергетическая стратегия предусматривает увеличение добычи угля почти на 50% к 2035 году при одновременном увеличении добычи других ископаемых видов топлива, в основном для экспорта. Сейчас строится крупная железная дорога, которая позволит экспортировать больше угля в Китай, Японию и Южную Корею. Было запущено множество других проектов по ископаемому топливу, извлекающих прибыль из государственных инвестиций", - говорится в статье.

"В то время как Джо Байден и Ангела Меркель приехали в Глазго, чтобы ускорить международные действия по борьбе с изменением климата, президент России Владимир Путин остался дома. Может быть, из-за Сovid, но несомненно и потому, что России нечего предложить современному миру, который очень обеспокоен изменением климата. У нее нет крупных проектов по энергетическому повороту, нет денег, которые можно было бы предложить развивающимся странам для борьбы с изменением климата, и, прежде всего, у нее нет намерения перейти от статуса лидера в экспорте ископаемого топлива к статусу примера в борьбе с изменением климата", - считает автор публикации.

(...) "Как и на предыдущих переговорах ООН по климату, российская делегация, вероятно, будет рекламировать свой природный газ и ядерные реакторы как экологически чистые. Однако правда состоит в том, что такие источники энергии выгодны только с геополитической точки зрения. Сжигание газа и утечки из трубопроводов являются источниками выбросов парниковых газов. Атомная энергия слишком опасна и слишком дорога, а ее слабые результаты в плане сокращения выбросов распределяются на долгое время", - продолжает эколог.

"Решение русской проблемы существует. Если остальной мир действительно вовлечен в борьбу с изменением климата, он должен прекратить покупать ископаемое топливо и ядерные реакторы в России. До тех пор, пока другие страны будут приобретать ископаемое топливо и электроэнергию у Москвы, Владимир Путин не поверит в то, что борьба с изменением климата является реальностью. Он предпочтет думать, что сама идея об энергетическом переходе к зеленой экономике была изобретена для того, чтобы разрушить российскую экономику", - резюмирует Владимир Сливяк.