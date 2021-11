12 ноября 2021 г. Редакция | The Wall Street Journal Белорусское наступление Путина "Российский президент Владимир Путин снова доставляет неприятности Европе, сначала сосредоточив войска на границе с Украиной, а теперь - кризисом беженцев и энергетическими угрозами через своего союзника в Белоруссии. Западная Европа расстроена, но в своей уязвимости ей стоит винить саму себя", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. (...) "Представители польских сил безопасности обвинили белорусские силы в помощи мигрантам в преодолении пограничных заграждений. Они говорят, что белорусские подразделения нацеливали свои винтовки на польских военных и имитировали бросание гранат через границу. Сотни мигрантов пытались прорваться через польскую границу на этой неделе, и тысячи остаются в лагере поблизости. Некоторые умерли от низких температур. Теперь Лукашенко разыгрывает и карту энергопоставок", - говорится в статье. (...) (...) "Это похоже на вдохновленную Путиным гибридную политическую кампанию. Намерение состоит в том, чтобы дестабилизировать Польшу и ее соседей, в то же время вызвав раскол внутри ЕС. Пока что эта стратегия в значительной степени вызвала обратные результаты. Ссора Варшавы с Брюсселем по вопросам верховенства закона теперь отошла на второй план, и Брюссель справедливо возложил вину за гуманитарный кризис на Белоруссию. Один высокопоставленный чиновник ЕС, изменив предыдущую позицию Брюсселя, заявил, что финансирование строительства пограничной стены с Белоруссией возможно", - сообщает газета. "Здесь марионетку контролирует Россия, - уверена редакция издания. - Лукашенко когда-то сталкивал Россию и Запад, но после народных протестов против него он полностью примкнул к Москве. Путин использует это преимущество, направив на этой неделе российские стратегические бомбардировщики над воздушным пространством Белоруссии. Кремль призвал Европу платить Минску за остановку мигрантов, обвиняя в хаосе западное вмешательство на Ближнем Востоке. Подобный троллинг - "фишка" Путина: создавать или поощрять возникновение кризиса, обвинять жертву и требовать уступок для решения проблемы. В более широком стратегическом контексте Путин и его соратник считают, что могут действовать относительно безнаказанно, потому что Европа отчаянно нуждается в российском газе в условиях энергетического кризиса". (...) Газета уверяет, что "лучший краткосрочный подход - ввести более жесткие санкции в отношении таких товаров, как экспорт калийных удобрений, и оказать давление на страны Ближнего Востока, чтобы они приостановили полеты в Минск. В конечном итоге Европе придется уменьшить свою зависимость от российской энергии. Покончить с трубопроводом "Северный поток-2" было бы хорошим началом, если у кого-то хватило бы смелости это сделать". Источник: The Wall Street Journal