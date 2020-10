12 октября 2020 г. Редакция | Financial Times Путин сталкивается с беспорядками по соседству "Владимир Путин приложил исключительные усилия, чтобы закрепить сферу влияния в бывшем Советском Союзе, вторгшись в Грузию и на Украину в попытке попытаться подчинить их. Так что проблема, с которой Путин внезапно столкнулся по соседству, тем примечательнее. Редко когда российскому президенту приходилось иметь дело с таким количеством пожаров на своем заднем дворе одновременно", - пишет Financial Times, указывая на Нагорный Карабах, Белоруссию и Киргизию: "(...) в каждом случае Кремль оказывался в неудобном положении, отвечая на события, а не провоцируя их". (...) Издание напоминает, что "Белоруссия, Киргизия и Армения являются членами Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, торговых и военных блоков, возглавляемых Москвой. (...) Столкновения на Южном Кавказе станут проверкой на надежность для его клуба безопасности. Есть ирония в том, что после всех усилий России ослабить западный мультилатеризм ее собственные структуры выглядят такими хрупкими". "Было бы преждевременно предполагать, что Путин потерял контроль над окрестностями. Он сталкивался с кризисами посерьезнее и раньше", - пишет Financial Times, напоминая про цветные революции в Грузии и на Украине и про то, что "ему дважды не удалось установить или поддержать пророссийского лидера в Киеве. (...)". "Путин, в целом, осуществлял меньше контроля над своими союзниками, чем ему хотелось бы. Лукашенко сопротивлялся более тесному союзу с Россией и заигрывал с более теплыми отношениями с Западом. Армяне свергли своего лидера в 2018 году после десятилетия экономической стагнации и авторитарного дрейфа. Киргизия продемонстрировала ограниченность российской модели так называемой управляемой демократии". "Антироссийские настроения до сих пор не играли существенной роли в этих волнениях. Но России становится все труднее сохранять свою гегемонию на постсоветском пространстве. Другие силы усиливают свою силу притяжения для сателлитов Москвы - Китай в Центральной Азии, Турция на Кавказе и ЕС для белорусов, уставших от автократии и экономической отсталости". "В краткосрочной перспективе беспорядки в этих странах дают Путину возможность усилить свою хватку, - подчеркивается в статье. - Политическое выживание Лукашенко теперь полностью зависит от Москвы. Армении нужна военная помощь России. Но привлекательность слабой силы России мала. Она вряд ли может позволить себе финансировать союзников за счет собственного народа. Модель кланового авторитаризма, принятая бывшими советскими республиками, по своей сути нестабильна - и все больше склонна взрываться, когда общественный гнев по поводу коррупции или отказа в правах выплескивается через край. Это все больше будет тревожить Путина как лидера, уже находящегося у власти 20 лет, и который, возможно, будет править еще 16 лет", - заключает издание. Источник: Financial Times