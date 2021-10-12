Смертельная снежная королева

"Произошедшее на Южном Урале показывает: от суррогатной водки умирают в основном бедные", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В Оренбургской области в России произошло ЧП: в городе Орске по улицам ездят автомобили с громкоговорителями, предупреждая об опасности отравленного алкоголя, предлагаемого в пластиковых и стеклянных бутылках. По состоянию на вчерашний день от такого алкоголя в регионе на Южном Урале умерло 34 человека. Они были родом из города Орска, где проживает около 240 тыс. человек, а также из окрестных деревень, и распивали спиртные напитки, содержащие метанол, который смертельно опасен даже в малых дозах", - передает журналист Штефан Шолль.

"Были арестованы 15 подозреваемых в реализации контрафактного алкоголя и их сообщники, заместитель районного прокурора лишился своей должности. Говорят, что склад в Орске, где было изъято 2200 литров отравленных спиртных напитков в металлических бочках, принадлежит его жене. Также было найдено 1279 полулитровых бутылок, с этикетками водочных брендов, довольно распространенных в России, таких как "Хортица" или "Снежная королева". Их можно купить в супермаркетах по цене, эквивалентной четырем-шести евро".

"По данным государственного телевидения, преступники купили в Уфе, столице соседней республики Башкирия, технический спирт, который используется для производства средств против ржавчины. Жидкость, содержащую высокотоксичный метанол, они, по-видимому, смешивали с водой и другими химикатами, чтобы продавать ее как водку или коньяк. По данным органов здравоохранения Оренбурга, в крови некоторых жертв было обнаружено содержание метанола, в пять раз превышающее смертельную дозу".

"Совершенно очевидно, что большинство жертв жили в бедных семьях, многие из них, возможно, были алкозависимыми. Так, жители села Акжарское рассказали порталу ural56.ru, что пятерым детям, оставшимся теперь без родителей, уже раньше не уделяли должного внимания: "Родители постоянно пили, об этом знала вся деревня, но никто ничего с этим не делал". В Красном Чабане также пострадали в основном люди из семей с низким достатком, сказал глава сельсовета Мурат Суенбаев".

"По официальным данным, потребление алкоголя россиянами снижается. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России люди старше 15 лет выпивают в среднем всего 10,8 литров чистого алкоголя в год - примерно столько же, сколько в Германии (10,7 литров) и чуть меньше, чем в Австрии (11,6 литров). В 2010 году этот показатель составлял в России 15,8 литра", - пишет издание.

"Но в то время как городская молодежь в России пьет гораздо меньше крепкого алкоголя, в сельской местности люди в основном изготавливают водку сами. Официально это запрещено, но в интернет-магазинах самогонные аппараты можно купить уже за сумму, эквивалентную восьми евро. Для не учитываемой в статистике, но значительной части зачастую экономически маргинализированных сельских жителей и жителей малых городов пьянство стало единственным смыслом жизни", - говорится в статье.

"Более 21 млн человек в России - это 14,4% населения - живут за официальной чертой бедности, эквивалентной 140 евро. Многие неприхотливы в выборе алкоголя, они покупают самый дешевый, некоторые даже сами подмешивают в него лекарства или антифриз. По данным российского статистического ведомства, в прошлом году было зарегистрировано 50 тыс. смертей, связанных с алкоголем", - пишет Frankfurter Rundschau.